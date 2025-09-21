Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Üniversite öğrencilerinden yapay zeka destekli cilt teşhis uygulaması: "Deritanı"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli "Deritanı" adlı mobil uygulama geliştirdi. Uygulama, akne, egzama ve sedef gibi yaygın deri hastalıklarının erken teşhisine yardımcı oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 17:40

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri, deri hastalıklarını teşhis eden yapay zeka destekli geliştirdi. "Deritanı: Erken Teşhiste Yapay Zeka Destekli Mobil Çözüm" uygulaması, akne, egzama, sedef gibi yaygın cilt rahatsızlıklarının erken teşhisine yardımcı oluyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 4. sınıf öğrencileri Sena Ürenlioğlu, Umut Boran Kaygün, Nisanur Oktar ve Efkan Demir'den oluşan 4 kişilik öğrenci ekibi tarafından geliştirilen "Deritanı: Erken Teşhiste Destekli Mobil Çözüm" mobil uygulaması akne, sedef, egzama ve gül hastalığı gibi toplumda yaygın olarak görülen kanser dışı cilt rahatsızlıklarının sürecine teknolojik destek sağlıyor.

Uygulama, kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla ciltlerindeki lezyonların fotoğraflarını sisteme yüklemesine olanak tanıyor ve yüklenen bu görseller, eğitilmiş derin öğrenme algoritmaları tarafından analiz edilerek potansiyel risklere dair bir ön değerlendirme sonucu sunuyor.

Üniversite öğrencilerinden yapay zeka destekli cilt teşhis uygulaması: "Deritanı"

PROJEYİ 1,5 YILDIR GELİŞTİRİYORLAR

'te açıklamada bulunan Sena Ürenlioğlu Deritanı projesini 1,5 yıldır geliştirmekte olduklarını ve yapay zekayı kullanarak hayata geçirdikleri bu mobil uygulamanın 4 cilt hastalığını fotoğraflardan analiz edebildiğini söyledi.

Ürenlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu yapma amacımız dermatolojik erişime kısıtlı olan ya da çok yoğun oldukları için dermatolojiye gitme imkanı olmayan insanların hızlı ve doğru şekilde bir sorunlarına yanıt almalarını sağlamak için bu uygulamayı gerçekleştirdik. Ancak bu sadece ön tanı. Doktora gidilene kadar en azından kişinin ne hastalığı olduğunu öğrenmesi amacıyla yapılmış bir proje. Bizi yurt dışındaki bu tür benzer uygulamalardan ayıran en önemli fark onlar internette olan bütün verileri alıyorken biz ise veri setimizi üretirken sadece medikal verileri yani hastalığa ilişkin verileri kullandığımız için yanlış bir hastalığa dair ön tanı verilmemekte."

Proje danışmanları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Doç. Dr. Volkan Kaya'ya teşekkürlerini ileten Ürenlioğlu, uygulamanın prototip aşamasında olduğunu ve yakın zamanda piyasaya sürerek herkese ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Ürenlioğlu, TEKNOFEST'te yer almanın büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, "Gelirken aslında çok tedirgin geldik, 'nasıl geçecek, ne yapacağız' diye. Aslında çok da yorulduk ama bu yorgunluk gerçekten insanı çok motive ediyor. Burada olmak çok güzel bir deneyimdi. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST süresince stantlarını gezen gençlerin kendilerine uygulamanın yayında olup olmadığını sorduklarını anlatan Ürenlioğlu, "Onlardan çok olumlu dönüşler aldık. Bu da bizi çok motive etti. Bunun da daha çok çalışmamıza imkan sağlayacağını düşünüyoruz. Türk mühendislerin bunları yapabiliyor olması insanları çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Ürenlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben ekibime ve hocama çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizi destekleyen ve buranın olmasını sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz, bu imkanı bize sağladıkları için. Mutluyuz ve daha böyle devam etmeyi düşünüyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 yıldır Covid olan bir hastanın vücuduna şoke eden bulguya rastlandı! Bilim insanları bile şaşırdı
TEKNOFEST'te ilgi odağı oldular! Robot köpek ve insansı robotlar görenleri kendine hayran bıraktı
ETİKETLER
#yapay zeka
#teknofest
#mobil uygulama
#erken teşhis
#Cilt Hastalıkları
#Dermatoloji
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.