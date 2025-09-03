Menü Kapat
TGRT Haber

Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Uygun fiyata operatör hizmeti sunacak! Ünlü YouTuber kolları sıvadı

YouTube fenomeni MrBeast, büyük ödüllü yarışmaların ardından şimdi de kendi mobil operatörünü kuruyor. Hedef: uygun fiyatlı telefon hizmeti sunmak.

Uygun fiyata operatör hizmeti sunacak! Ünlü YouTuber kolları sıvadı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.09.2025
14:07
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
14:08

Düzenlediği tehlikeli yarışmalar ve verdiği büyük ödüllerle tanınan 27 yaşındaki popüler YouTuber , şimdi de yeni bir alana adım atıyor: Kendi telefon şirketini kurmaya hazırlanıyor.

Business Insider'ın ulaştığı yatırımcı sunumuna göre MrBeast, önümüzdeki yıl kendi mobil telefon hizmetini başlatmayı planlıyor. Haberde ayrıca MrBeast ve Beast Industries yöneticilerinin fintech ve mobil oyun alanlarını da değerlendirdiği belirtiliyor.

Uygun fiyata operatör hizmeti sunacak! Ünlü YouTuber kolları sıvadı

MRBEAST, SANAL MOBİL AĞ OPERATÖRÜ (MVNO) KURACAK

İddialara göre YouTuber, ABD'de faaliyet gösteren AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi büyük operatörlerin altyapısını kullanarak telefon hizmeti sunacağı bir mobil sanal ağ operatörü (MVNO) başlatacak. Üç büyük operatörden biriyle iş birliği yaparak, kendi mobil ağını kurmanın yüksek maliyetine katlanmadan uygun fiyatlı hizmet sağlayabilecek.

Uygun fiyata operatör hizmeti sunacak! Ünlü YouTuber kolları sıvadı

TechCrunch'a göre bu strateji, ünlülerin benzer şekilde uyguladığı ve başarılı sonuçlar elde ettiği yöntemlere paralel. Örnek olarak Ryan Reynolds'ın Mint Mobile girişimi gösterilebilir.

Bununla birlikte, önceki girişimleri Feastables ve Lunchly ile marka portföyünü genişleten YouTuber, aynı zamanda oyuncak sektörüne de adım atmış durumda. Ancak finansal veriler, medya projelerinin kâr getirmediğini ortaya koyuyor.

Uygun fiyata operatör hizmeti sunacak! Ünlü YouTuber kolları sıvadı

MrBeast'in kanalı ve Prime Video'daki yarışma programı yaklaşık 80 milyon dolar zarar ederken, yan girişimi Feastables geçen yıl 250 milyon dolar satış ve 20 milyon doların üzerinde kâr elde etti. Yeni mobil telefon hizmetinin, işlerin kârlılığa ulaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Nesiller arası birikim teknolojide sınırları aştı
MrBeast'in kazancı dudak uçuklattı! 13 yaşında başladı, şimdi YouTube'un zirvesinde
ETİKETLER
#youtube
#mrbeast
#Oyuncak Makinesi
#Mobil Telefon Hizmeti
#Mvno
#Fintech
#Influencer
#Teknoloji
