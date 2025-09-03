Uygun fiyata operatör hizmeti sunacak! Ünlü YouTuber kolları sıvadı

Düzenlediği tehlikeli yarışmalar ve verdiği büyük ödüllerle tanınan 27 yaşındaki popüler YouTuber MrBeast, şimdi de yeni bir alana adım atıyor: Kendi telefon şirketini kurmaya hazırlanıyor.

Business Insider'ın ulaştığı yatırımcı sunumuna göre MrBeast, önümüzdeki yıl kendi mobil telefon hizmetini başlatmayı planlıyor. Haberde ayrıca MrBeast ve Beast Industries yöneticilerinin fintech ve mobil oyun alanlarını da değerlendirdiği belirtiliyor.

MRBEAST, SANAL MOBİL AĞ OPERATÖRÜ (MVNO) KURACAK

İddialara göre YouTuber, ABD'de faaliyet gösteren AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi büyük operatörlerin altyapısını kullanarak telefon hizmeti sunacağı bir mobil sanal ağ operatörü (MVNO) başlatacak. Üç büyük operatörden biriyle iş birliği yaparak, kendi mobil ağını kurmanın yüksek maliyetine katlanmadan uygun fiyatlı hizmet sağlayabilecek.

TechCrunch'a göre bu strateji, ünlülerin benzer şekilde uyguladığı ve başarılı sonuçlar elde ettiği yöntemlere paralel. Örnek olarak Ryan Reynolds'ın Mint Mobile girişimi gösterilebilir.

Bununla birlikte, önceki girişimleri Feastables ve Lunchly ile marka portföyünü genişleten YouTuber, aynı zamanda oyuncak sektörüne de adım atmış durumda. Ancak finansal veriler, medya projelerinin kâr getirmediğini ortaya koyuyor.

MrBeast'in YouTube kanalı ve Prime Video'daki yarışma programı yaklaşık 80 milyon dolar zarar ederken, yan girişimi Feastables geçen yıl 250 milyon dolar satış ve 20 milyon doların üzerinde kâr elde etti. Yeni mobil telefon hizmetinin, işlerin kârlılığa ulaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.