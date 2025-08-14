Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Vampir masalı doğru çıktı: Gençlerin kanıyla gençleşmek imkansız değil

Genç kanın, yaşlanan ciltleri yenileyebileceği ve kemik iliği hücrelerinin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceği ortaya çıktı. Beiersdorf AG'nin yaptığı araştırma, yaşlanma karşıtı tedaviler için umut verici yeni bir kapı aralıyor. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:48

İlk bakışta kulağa imkansız gibi gelen ve genellikle komplo teorisi olarak bildiğimiz bir fikir, yeni bir araştırmaya göre gerçek olabilir: Kemik iliği hücrelerinden elde edilen genç kanın yaşlanan ciltleri yenilemede kullanılabileceği ortaya çıktı.

Interesting Engineering'in haberine göre, araştırma, genç kanın, yaşlanmayı önleyici tedaviler için gereken temel bileşenleri içerebileceğini ima ediyor. Ancak istenen sonuçların elde edilmesi için kemik iliği hücrelerinin varlığının önemli olduğu özellikle belirtilmiş.

Vampir masalı doğru çıktı: Gençlerin kanıyla gençleşmek imkansız değil

YAŞLI FARELERDE İŞE YARADI

NIVEA ve Eucerin gibi markalarla tanınan cilt bakım şirketi Beiersdorf AG tarafından yürütülen çalışmada, heterokronik parabiyozun, yaşlı ve genç bir hayvanı dolaşım sistemi ile birleştiren cerrahi bir prosedür olduğu belirtiliyor. Genç dolaşım sistemine maruz kalan yaşlı farelerde doku gençleşmesi belirtileri görüldü.

Ancak çalışmanın yazarlarına göre, bu fenomenin altında yatan mekanizmalar hala bilinmiyor. Önceki araştırmalardan elde edilen bilgiler, bilim insanlarının bulgularını insanlara başarıyla uygulamasına müsaade etmiyordu, ta ki şimdiye kadar. Araştırmayı önemli kılan bir diğer detay da; anti-aging ( karşıtlığı) sektörünün 2032 yılına kadar 381,2 milyar dolara ulaşacağı öngörüsü.

Beiersdorf AG'den bir ekip, 3D deri modeli ve 3D kemik iliği modeli içeren "mikro-fizyolojik bir sistem [MPS] kullanarak" insan cildini nasıl gençleştirdiklerini açıkladı. Araştırmacılara göre MPS, "organ-çip platformları" olarak da biliniyor ve insan biyolojik süreçlerini incelemek için yenilikçi bir yol sunuyor.

Vampir masalı doğru çıktı: Gençlerin kanıyla gençleşmek imkansız değil

Ekip, sistemi heterokronik parabiyoz deneylerini bir hücre kültürü sistemine uygulayarak, iki yönlü bir araştırma yapmaya karar verdi: insan cildi yaşlanması ve yenilenmesi.

Sistem, iki adet 3D insan organoidi barındırıyordu: tam kalınlıkta bir deri modeli ve hücrelerini üreten kök hücreleri içeren bir kemik iliği modeli. Yaşlanmanın ardındaki moleküler mekanizmaları anlamak için, genç (30 yaş altı) ve yaşlı (60 yaş üstü) kan serumunu bu sisteme dolaştırarak etkisini gözlemlediler.

Araştırmacılar, hayvan çalışmalarında mümkün olduğunu gördükleri yaşlanma karşıtı etkiyi başarıyla yeniden ürettiler. Yazarlar, "İlginç bir şekilde, bu etki sadece kemik iliği kaynaklı hücrelerin varlığında görüldü" diye belirtti. Ayrıca genç serumun kemik iliği hücrelerini gençleştirici faktörler salgılamaya tetiklediği bilgisi paylaşıldı.

Vampir masalı doğru çıktı: Gençlerin kanıyla gençleşmek imkansız değil

55 PROTEİN BELİRLENDİ

Kemik iliği modelini kullanarak, kemik iliği kaynaklı hücreler tarafından üretilen 55 potansiyel sistemik gençleştirici protein belirlediler. Bu proteinlerden yedisi, araştırmacıların insan cilt hücrelerinde gençleştirici bir etki oluşturmasını sağladı.

"Genç kan içerek gençleşen vampirler" hakkındaki efsaneler ve eski uygarlıkların kanı özel güçlerle ilişkilendirildiği hikayelere uzun zamandır dolaşımda. Ancak Beiersdorf AG'nin araştırması bu alanda tek başına yeterli değil. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Çalışmanın detayları Aging dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadece 8 haftada 5 yıl gençleştiler! İşte yaşlanmayı durduran 4 süper besin
Sauron'un Gözü gerçek oldu! Bilim insanları uzayda ilk kez keşfetti
ETİKETLER
#yaşlanma
#kan
#Gençleştirme
#Kemik Iliği
#Parabiyoz
#3d Organoid
#Anti-aging
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.