27°
Teknoloji
Editor
Editor
 Safa Keser

vivo’nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) Turkcell mağazaları ve Pasaj’a özel tekliflerle satışta

vivo’nun Türkiye’deki üretim altyapısı, Turkcell’in dijital servisleriyle buluştu. İş birliği kapsamında vivo’nun 5G uyumlu yeni modeli Y29s 5G (128GB), Turkcell’e özel avantajlı tekliflerle Turkcell’in mağazaları ve dijital satış kanallarında satışa sunuldu.

vivo'nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) Turkcell mağazaları ve Pasaj'a özel tekliflerle satışta
, yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor. Turkcell ve ’nun yeni iş birliği kapsamında, ’de üretilen uyumlu vivo Y29s 5G (128GB), temmuz ayı itibarıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu.

Eylül ayı sonuna kadar yalnızca Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da satılacak vivo Y29s 5G (128GB), lansmana özel fiyat avantajının yanı sıra, katma değerli Turkcell servisleri ile de öne çıkıyor. Kullanıcılar, Turkcell uygulaması ile birlikte, TV+, BiP, fizy ve lifebox gibi Turkcell’in dijital uygulamalarının yüklü olarak geldiği cihaza, 12 aya varan taksit seçeneği ve lansmana özel indirimli fiyat avantajıyla sahip oluyor.

Turkcell’lilere hediye 10 GB internet, 2 aylık TV+ ve 3 aylık fizy Premium paket üyeliğiyle sunuluyor

Kampanya kapsamında Turkcell’lilere özel, ilk ay toplam 10 GB hediye internet paketi sunuluyor. Ayrıca, vivo Y29s 5G (128 GB) kullanıcıları için 2 ay boyunca ücretsiz TV+ Premium ve 3 ay boyunca ücretsiz fizy Premium üyelikleri de Turkcell avantajları arasındayeralıyor. vivo Y29s 5G (128GB) ile Turkcell’in yaygın ve güçlü ağıyla birleşerek, kullanıcılara hızlı ve akıcı bir bağlantı deneyimi sunulması hedefleniyor. Vivo, Kocaeli Gebze’de ürettiği modelden, toplamda 200 bin adet üretmeyi planlıyor.

vivo’nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) Turkcell mağazaları ve Pasaj’a özel tekliflerle satışta

“Önceliğimiz yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak”

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal yapılan iş birliğiyle ilgili olarak, “Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere erişimi kolaylaştırmak önceliklerimiz arasında. vivo ile yaptığımız bu stratejik iş birliği, yalnızca yeni bir cihazın pazara sunulması değil. Güçlü altyapımızla desteklenen bu dijital deneyimi, bir model aracılığıyla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. vivo Y29s 5G (128GB) ile müşterilerimiz hem teknik açıdan güçlü bir telefona sahip olacak hem de Turkcell’in sunduğu dijital servislerle zenginleştirilmiş bir deneyim yaşayacak” dedi.

vivo’nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) Turkcell mağazaları ve Pasaj’a özel tekliflerle satışta

“Bu iş birliği, Türkiye’nin 5G yolculuğunda önemli bir adım”

vivo Türkiye Genel Müdürü Li Jian Hua, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “vivo olarak, global ölçekte 5G teknolojisinin öncülerinden biriyiz. Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinde, bu teknolojiyi daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirme vizyonumuz doğrultusunda Turkcell ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdik. 5G dönüşümünde aktif rol oynayan iki güçlü marka olarak, bu teknolojiyi daha fazla kullanıcıyla buluşturacak uzun vadeli bir ortaklık kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliği yalnızca bir ortaklığı değil; aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcıların yüksek hızlı bağlantıya daha kolay, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde erişmesini sağlayacak önemli bir adım. Kullanıcılar hem güçlü bir cihazla hem de sağlam bir altyapıyla 5G’ye adım atma fırsatı yakalayacak.”

vivo’nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) Turkcell mağazaları ve Pasaj’a özel tekliflerle satışta

Güçlü bataryası, akıllı şarj özelliği ve sağlamlığıyla öne çıkıyor

MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan vivo Y29s 5G (128GB), gelişmiş teknik donanımıyla günlük mobil deneyimi daha akıllı ve uzun ömürlü hale getiriyor. 5500 mAh yüksek kapasiteli pili ve 5 yıl boyunca pil sağlığı taahhüdü kullanıcıya uzun ömürlü performans sunuyor. Cihaz, Akıllı Şarj Motoru 2.0 teknolojisiyle, gece boyunca ideal hızda şarj oluyor. Bu sayede gündüzleri daha az ısınıyor ve batarya yaşlanmasının önüne geçerek performansını koruyor. Ürün, 1700 şarj döngüsüne kadar pil kapasitesinin %80’inden fazlasını koruyacak şekilde tasarlandı.

Sağlamlıkta sınıfının ötesine geçen vivo Y29s 5G; IP64 sertifikası, SGS 5 yıldız düşme dayanıklılığı ve askeri sınıf sağlamlık testlerinden geçmiş gövdesiyle hem şehirde hem de zorlu koşullarda kullanmak için ideal. Ürün, 6,74 inçlik geniş ekranı ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ile uzun süreli kullanımlarda da sorunsuz bir deneyim sunuyor. Cihaz, 5G desteği sayesinde, yüksek çözünürlüklü video izleme deneyimini geliştirirken, oyunlarda gecikmeleri minimuma indiriyor ve çoklu görevleri daha akıcı şekilde yerine getiriyor.

vivo’nun 5G uyumlu telefonu Y29s 5G (128GB) Turkcell mağazaları ve Pasaj’a özel tekliflerle satışta

Akıllı Görüntüleme teknolojisi sayesinde, AI destekli düzenleme özellikleri ile kullanıcılar birkaç dokunuşla istenmeyen nesneleri kolayca fotoğraflarından silebiliyor. AI Fotoğraf Geliştirme özelliği, eski fotoğraflarda yüz, göz ve ince detayları düzenleme imkânı sunuyor. 50 MP yapay zekâ destekli kamerası ise belgeleri profesyonel kalitede tarayabilme özelliğiyle işlevselliği artırıyor. Segmentinde kameranın altında dört farklı ışık yayabilen el fenerine sahip tek model olan Y29s 5G, karanlık ortamlarda da kullanıcıya avantaj sağlıyor.

