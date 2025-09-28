Windows 10 devri resmen kapanıyor: Son güncelleme yayınlandı

Microsoft uzun süredir gündemde olan Windows 10 destek sürecinin sonuna adım adım yaklaşıyor. 14 Ekim 2025 tarihinde destek resmi olarak sona erecek ve milyonlarca kullanıcı için yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak.

Yazılım devinden gelen son açıklamalara göre, işletim sistemi için yayınlanan en güncel toplu paket, artık hataları gidermeye yönelik son kapsamlı güncelleme olarak tarihe geçti.

KB5066198 GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

Şirket, 27 Eylül’de KB5066198 kodlu paketin önizleme sürümünü kullanıcılara sundu. Windows 10’u Build 19045.6396 sürümüne yükselten bu paket, yeni bir özellik barındırmıyor. Bu durum şaşırtıcı değil; zira yolun sonuna yaklaşmış bir işletim sisteminde köklü yenilikler beklenmiyordu.

Güncelleme yalnızca iki hatayı ortadan kaldırıyor. Microsoft'un açıklamasına göre bu hatalar çok sınırlı bir kullanıcı grubunu etkileyen sorunlardan ibaret. Yani genel kullanıcı deneyiminde büyük bir fark yapması beklenmiyor.

Kullanıcılar, KB5066198 paketine Windows Update aracılığıyla erişebiliyor. Alternatif olarak indirme işlemi manuel şekilde Microsoft Update Catalog üzerinden de yapılabiliyor. Şirket güncellemeyi erkenden kurmak isteyenlere bu imkanı sağlarken, yükleme sürecini tamamen isteğe bağlı bırakmış durumda.

14 Ekim'de gelecek final paketinin ardından Windows 10 için artık yalnızca güvenlik odaklı yamalar yayınlanacak. Ancak bu güncellemeler her kullanıcıya sunulmayacak. Yararlanmak isteyenlerin Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına katılması gerekiyor.

Bu program isteğe bağlı ve ücretli bir sistem. Dolayısıyla programa dahil olmayan kullanıcıların cihazları güncelleme almamaya başlayacak ve zamanla ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacak.