Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Windows 10 devri resmen kapanıyor: Son güncelleme yayınlandı

Microsoft Windows 10 için son kapsamlı güncellemesini yayınladı. 14 Ekim'de destek resmen sona erecek, sonrası yalnızca ESU programına katılanlara güvenlik yamalarıyla devam edecek.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 17:39

Microsoft uzun süredir gündemde olan destek sürecinin sonuna adım adım yaklaşıyor. 14 Ekim 2025 tarihinde destek resmi olarak sona erecek ve milyonlarca kullanıcı için yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak.

Yazılım devinden gelen son açıklamalara göre, işletim sistemi için yayınlanan en güncel toplu paket, artık hataları gidermeye yönelik son kapsamlı olarak tarihe geçti.

Windows 10 devri resmen kapanıyor: Son güncelleme yayınlandı

KB5066198 GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

Şirket, 27 Eylül’de KB5066198 kodlu paketin önizleme sürümünü kullanıcılara sundu. Windows 10’u Build 19045.6396 sürümüne yükselten bu paket, yeni bir özellik barındırmıyor. Bu durum şaşırtıcı değil; zira yolun sonuna yaklaşmış bir işletim sisteminde köklü yenilikler beklenmiyordu.

Güncelleme yalnızca iki hatayı ortadan kaldırıyor. Microsoft'un açıklamasına göre bu hatalar çok sınırlı bir kullanıcı grubunu etkileyen sorunlardan ibaret. Yani genel kullanıcı deneyiminde büyük bir fark yapması beklenmiyor.

Windows 10 devri resmen kapanıyor: Son güncelleme yayınlandı

Kullanıcılar, KB5066198 paketine Windows Update aracılığıyla erişebiliyor. Alternatif olarak indirme işlemi manuel şekilde Microsoft Update Catalog üzerinden de yapılabiliyor. Şirket güncellemeyi erkenden kurmak isteyenlere bu imkanı sağlarken, yükleme sürecini tamamen isteğe bağlı bırakmış durumda.

14 Ekim'de gelecek final paketinin ardından Windows 10 için artık yalnızca odaklı yamalar yayınlanacak. Ancak bu güncellemeler her kullanıcıya sunulmayacak. Yararlanmak isteyenlerin Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına katılması gerekiyor.

Windows 10 devri resmen kapanıyor: Son güncelleme yayınlandı

Bu program isteğe bağlı ve ücretli bir sistem. Dolayısıyla programa dahil olmayan kullanıcıların cihazları güncelleme almamaya başlayacak ve zamanla ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacak.

ETİKETLER
#windows 10
#güvenlik
#güncelleme
#Destek Süresi
#Kb5066198
#Esu
#Teknoloji
