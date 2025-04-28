Yahoo, Chrome'u almak için pusuya yattı

Google'ın tekel davasından çıkabilecek en kritik sonuçlardan biri olan Chrome tarayıcısının satışı, teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir rekabete yol açtı. İnternetin eski devlerinden Yahoo ise, bu yarışta sürpriz bir aday olarak ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı tekel davası tüm hızıyla sürerken, Google'ın bu mücadeleyi kaybetmesi durumunda Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. İşte tam bu noktada Yahoo, Chrome'u satın almakla ilgilendiğini açıkça dile getirdi.

Yahoo'nun bu ilgisi, aslında uzun zamandır sessiz sedasız yürüttüğü bir çalışmanın sonucu. Şirket, geçen yazdan beri kendi tarayıcı prototipleri üzerinde gizlice çalıştığını doğruladı. Bu durum, Yahoo'nun Chrome'u satın almak için sadece fırsat beklediğini ve hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

CHROME NEDEN SATIŞA ÇIKABİLİR?

Google, arama pazarındaki devasa gücü nedeniyle ciddi bir hukuki mücadeleyle karşı karşıya. Mahkeme, Google'ın tekel oluşturduğunu ve rekabeti engellediğini hükmetti. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bu durumun önüne geçmek için şirketten Chrome'u satmasını isteyebilir. Çünkü Chrome, dünya genelinde kullanıcıların yaklaşık üçte ikisinin tercih ettiği açık ara lider tarayıcı konumunda. DOJ, Google'ın Chrome sayesinde kullanıcıları kendi arama motoruna yönlendirdiğini ve bu yolla piyasadaki hakimiyetini sürdürdüğünü savunuyor.

TALİPLER SIRAYA GİRDİ

Yahoo'nun Chrome'a göz koyan tek şirket olmadığını belirtmekte fayda var. Yapay zekâ dünyasının önemli oyuncuları OpenAI ve Perplexity de bu fırsatı kaçırmak istemiyor. OpenAI, Chrome'u yapay zekâ odaklı bir tarayıcıya dönüştürme hedefiyle ilgisini açıkça belli ederken, Perplexity daha ihtiyatlı yaklaşsa da fırsata sıcak bakıyor.

DuckDuckGo CEO'su ise Chrome'un değerinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ederek dikkatleri üzerine çekti.

