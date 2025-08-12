Yangınla mücadelede devrim niteliğinde bir çözüm: Otonom helikopterlerin devri başlıyor

Geleneksel yangınla mücadele yöntemlerini köklü bir şekilde değiştirebilecek bir teknoloji geliştirildi. Otonom çalışan Black Hawk helikopteri, yapay zeka ve ileri sensör teknolojileriyle donatılarak, orman yangınlarına müdahale etmede yepyeni bir dönemi başlatıyor.

Web Pro News'in haberine göre, Lockheed Martin ve Rain'in geliştirdiği helikopterler, pilot müdahalesi olmadan, tamamen otonom bir şekilde yangınları tespit edip su dökme işlemleri gerçekleştirebiliyor. Son yapılan testlerde, uydu görüntüleri ve yer sensörleri aracılığıyla, yangının yerini tam olarak belirleyip, hızla müdahale ettiği ve kısa sürede söndürdüğü gözlemlendi.

ARAZİ KOŞULLARINDA BİLE BAŞARILI

Sikorsky'nin MATRIX otonomi sistemiyle entegre edilen Black Hawk helikopteri, sadece yangınla mücadele değil, aynı zamanda karmaşık arazi koşullarında da başarılı operasyonlar yürütebiliyor.

Kaliforniya'daki testlerde, helikopterler, bir bölgede yıldırım sonucu yangın başlamasıyla birlikte bölgeye gitti ve su tanklarını hızlı bir şekilde boşaltarak birkaç dakikada yangını söndürdü. Testi izleyen uzmanlar, sistemin gerçek zamanlı veri toplama ve işleme kabiliyeti olduğunu vurguladı.

Helikopterlerin yangının rüzgar ve duman etkisiyle değişen koşullarına da anlık uyum sağlayabildiği ve bu sayede geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı bir müdahale sağladığına dikkat çekildi.

Sektör içindeki uzmanlar, insan pilotların yangın bölgelerinde büyük risklerle (duman, türbülans ve yorgunluk gibi) karşı karşıya olduğunu belirtiyor. İşte yangın söndürme görevlerinin otomatikleştirilmesi, tam da bu amaçla kritik önem taşıyor.

TEKNOLOJİ YASAL ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA

Her ne kadar umut verici bir teknoloji olsa da, Black Hawk'ın önünde yasal engeller mevcut. Tamamen otonom ticari uçuşlar için ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) onayı bekleniyor ve güvenlik sertifikalarının alınmasının aylar sürebileceği belirtiliyor.

Bir başka engel de maliyetler. Tek bir Black Hawk'ı yenilemenin maliyeti milyonlarla ifade ediliyor. Ancak uzun vadede can ve mal kaybının önlenmesi bakımından buna değeceğine inanılıyor. Bununla birlikte bazı çevreci gruplar, teknolojiye aşırı bağımlılığın, iklim değişikliği karşısında orman yönetimi gibi önleme stratejilerinden fon çalabileceğinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Dahası yapay zekanın dinamik senaryolarda karar alma süreci hakkında etik sorular da gündeme geliyor. Örneğin sensörler yoğun duman altında çalışmazsa ne olacak? Rain ve Sikorsky mühendisleri, bu duruma karşı yedek sistemler ve geçmiş yangın verileriyle eğitilmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanarak çözüm geliştiriyorlar.

Örneğin paylaşılan bir videoda, helikopterin uçuş sırasında rüzgar değişimlerini gerçek zamanlı olarak tespit edip su dökme desenlerini buna göre uyarlayabildiğini gösteriyor.

https://www.youtube.com/watch?v=r5q6DJs5t7g

HAVACILIK FİRMALARI İÇİN DE FIRSAT

Havacılık firmaları için, yangınla mücadele uygulaması daha geniş pazarlara açılma fırsatları sunuyor (arama-kurtarma ve uzak bölgelerde yük taşımacılığı gibi).

Lockheed Martin'in hisse senetleri, teknolojinin duyurulmasının ardından artış gösterdi. Bir sektör analisti, bunun sadece yangınla mücadeleyle ilgili olmadığını, aynı zamanda otonom havacılığın yeni bir dönemi başlatarak birden fazla sektörü yeniden şekillendirebileceğini belirtti.