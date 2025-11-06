Yapay zeka bunu asla yapamayacak! Sektörün 3 uzman ismi açıkladı

Yapay zeka enerjiden dağıtım ağlarına ve start-up ekosistemine kadar her alanı dönüştüren bir gerçekliğe dönüştü. Fransız İnovasyon Gecesi etkinliğinde bir araya gelen üç uzman, YZ'nin bugünü ve geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Business France ve Fransa'nın İspanya Büyükelçiliği tarafından Madrid'de düzenlenen gecede; Microsoft EMEA Digital Natives YZ Başkanı Elena González-Blanco García, Carrefour İspanya Bilgi İşlem Yöneticisi Javier Mallo ve Iberdrola İnovasyon Başkanı Rafael San Juan, yapay zeka trendlerini ve teknolojinin mevcut durumu nasıl şekillendirdiğini ele aldı.

YAPAY ZEKAYI LABORATUVARDAN GERÇEK HAYATA İNDİRMEK ŞART

Sektörün en deneyimli isimlerinden olan Microsoft YZ Başkanı González-Blanco García, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğinin altını çizdi.

González-Blanco, modelleri geliştirenler için bile gerçekleşen her şeyi takip etmenin imkansız olduğunu belirterek, asıl anahtar noktanın, şirketlere yapay zekanın hızlı benimseme sürecinde eşlik etmek ve teknolojiyi "laboratuvardan alıp gerçek hayata indirmek" olduğunu ifade etti.

McKinsey'in 2024 tarihli bir araştırmasına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 78'i işlerinin bir bölümünde yapay zekayı kullanıyor. Ancak Microsoft YZ Başkanı için açıklanan bu oran yetersiz kalıyor. González-Blanco, "Gerçek benimseme noktasına geldik. Henüz bu aşamaya gelmemiş olanlar geç kalmış demektir" yorumunu yaptı.

YAPAY ZEKANIN ASLA YAPAMAYACAĞI ŞEYLER

Panel, sembolik bir soruyla sona erdi: Yapay zekanın asla yapamayacağı şeyler neler? Uzmanların cevabı oybirliğiyle aynı oldu: Duygulanmak, hissetmek ve empatiyle liderlik etmek.

Iberdrola İnovasyon Başkanı San Juan, konuyu bir özetle kapattı: "Yapay zeka Tac Mahal'i inşa edebilir ancak onu inşa eden kişiyi sevmenin ne anlama geldiğini asla bilemeyecek." Üç uzman da, insanları ayıran gerçek zekanın duygularda ve sezgide olmaya devam ettiğinde hemfikir olduklarını gösterdi.