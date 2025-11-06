Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka bunu asla yapamayacak! Sektörün 3 uzman ismi açıkladı

Fransız İnovasyon Gecesi’nde bir araya gelen uzmanlar, yapay zekanın laboratuvardan çıkarılıp gerçek hayata entegre edilmesinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, teknolojinin hızla geliştiğini ancak "asla yapamayacağı o şeyi" açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 17:39

enerjiden dağıtım ağlarına ve start-up ekosistemine kadar her alanı dönüştüren bir gerçekliğe dönüştü. Fransız Gecesi etkinliğinde bir araya gelen üç uzman, YZ'nin bugünü ve geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Business France ve 'nın Büyükelçiliği tarafından Madrid'de düzenlenen gecede; Microsoft EMEA Digital Natives YZ Başkanı Elena González-Blanco García, Carrefour İspanya Bilgi İşlem Yöneticisi Javier Mallo ve Iberdrola İnovasyon Başkanı Rafael San Juan, yapay zeka trendlerini ve teknolojinin mevcut durumu nasıl şekillendirdiğini ele aldı.

Yapay zeka bunu asla yapamayacak! Sektörün 3 uzman ismi açıkladı

YAPAY ZEKAYI LABORATUVARDAN GERÇEK HAYATA İNDİRMEK ŞART

Sektörün en deneyimli isimlerinden olan Microsoft YZ Başkanı González-Blanco García, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğinin altını çizdi.

González-Blanco, modelleri geliştirenler için bile gerçekleşen her şeyi takip etmenin imkansız olduğunu belirterek, asıl anahtar noktanın, şirketlere yapay zekanın hızlı benimseme sürecinde eşlik etmek ve teknolojiyi "laboratuvardan alıp gerçek hayata indirmek" olduğunu ifade etti.

McKinsey'in 2024 tarihli bir araştırmasına göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 78'i işlerinin bir bölümünde yapay zekayı kullanıyor. Ancak Microsoft YZ Başkanı için açıklanan bu oran yetersiz kalıyor. González-Blanco, "Gerçek benimseme noktasına geldik. Henüz bu aşamaya gelmemiş olanlar geç kalmış demektir" yorumunu yaptı.

Yapay zeka bunu asla yapamayacak! Sektörün 3 uzman ismi açıkladı

YAPAY ZEKANIN ASLA YAPAMAYACAĞI ŞEYLER

Panel, sembolik bir soruyla sona erdi: Yapay zekanın asla yapamayacağı şeyler neler? Uzmanların cevabı oybirliğiyle aynı oldu: Duygulanmak, hissetmek ve empatiyle liderlik etmek.

Iberdrola İnovasyon Başkanı San Juan, konuyu bir özetle kapattı: "Yapay zeka Tac Mahal'i inşa edebilir ancak onu inşa eden kişiyi sevmenin ne anlama geldiğini asla bilemeyecek." Üç uzman da, insanları ayıran gerçek zekanın duygularda ve sezgide olmaya devam ettiğinde hemfikir olduklarını gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka 2 bin yıllık tarihi canlandırdı: Pompeiopolis'in görkemi ortaya çıktı
ETİKETLER
#Teknoloji
#fransa
#yapay zeka
#enerji
#ispanya
#inovasyon
#carrefoursa
#Business France
#Iberdrola
#Business France
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.