YouTube'a erişim sorunu: Fatura reklam engelleyicilere kesildi

YouTube, bazı kullanıcılarda çalışmayı durdurdu. Ancak yaşanan problemin platformun kendisiyle ilgili olmadığı, reklam engelleyicilerle ilgili bir sorundan kaynaklandığı anlaşıldı.

DownDetector web sitesindeki verilerde yaşanan ani artış, ilk başta YouTube'un çöktüğü izlenimi bıraktı. Fakat kullanıcılar kısa sürede suçlunun reklam engelleyiciler olduğunu fark etti. Sorundan etkilenen kişiler, YouTube'u açmaya çalıştıklarında çoğunlukla boş bir web sayfasıyla karşılaştıklarını rapor etti.

Yaşanan her kesinti senaryosunda olduğu gibi, bazı kullanıcılar YouTube'a farklı tarayıcılardan erişmeyi denedi. Platformun yeniden normal şekilde çalıştığını fark ettiler. İki deneme arasındaki tek fark, çalışan tarayıcılarda reklam engelleyici eklentilerin devre dışı olmasıydı.

YOUTUBE 'SAVAŞ' AÇMIŞTI

Sorunların yalnızca reklam engelleyici kullananlarda yaşanması, YouTube'un son dönemdeki politikalarıyla da örtüşüyor.

Platform, 2023 yılından beri reklam engelleyicilere karşı adeta bir savaş yürütüyor. Şirket söz konusu engelleyicilerin kullanımının platformun hizmet kurallarına aykırı olduğu konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Buna rağmen, YouTube'da reklam engelleyici kullanımı oldukça yaygın ve engelleyici kullananları etkileyen sorunlar, zaman zaman YouTube'un kendisinde bir arıza varmış gibi algılanabiliyor.

YouTube sorunlarının yalnızca aktif bir reklam engelleyiciye sahip kullanıcılarda görülmesi ilk kez yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl içinde, reklam engelleyici kullanıldığında videoların yavaş yüklenmesi (ki hâlâ yaşanıyor) ve platform genelinde izlenme sayılarının ciddi şekilde düşmesi gibi olaylar olmuştu.