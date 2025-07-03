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 | Ömer Faruk Dogan

"Zamanda donmuş" bir galaksi keşfedildi! 7 milyar yıldır hiç değişmemiş

Astronomlar, yaklaşık 7 milyar yıldır değişmeden kalan ve "kozmik fosil" olarak adlandırılan bir galaksi tespit etti. KiDS J0842+0059 adlı galaksi, uzayda zamanın adeta durduğu nadir örneklerden biri. İşte ayrıntılar.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 09:28

Bilim insanları, milyarlarca yıl boyunca "zaman içinde donmuş" halde kalan ve "kozmik fosil" olarak tanımlanan bir galaksi keşfetti. Space'in haberine göre, dünyadaki dinozor fosilleri yaşamın evrimini anlamak için nasıl kullanılıyorsa, KiDS J0842+0059 adlı kozmik fosil galaksi de evrenin evrimini anlamak için kullanılabilir.

"Zamanda donmuş" bir galaksi keşfedildi! 7 milyar yıldır hiç değişmemiş

KOZMİK FOSİL NE DEMEK?

Kozmik fosil, çarpışmalar ve diğer galaksilerle etkileşimler sonucu değişmeden kalmayı başarmış bir galaksidir. Bu tür galaksiler, gökbilimciler için adeta bozulmamış zaman kapsülleri gibidir ve erken evrenin galaksilerini incelemek için eşsiz fırsatlar sunar.

Büyük Binoküler Teleskobu (LBT) verileriyle yapılan yeni araştırmalar, bu galaksinin yaklaşık 7 milyar yıldır değişmeden kaldığını ortaya koydu. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden (INAF) araştırmacı Crescenzo Dove, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milyarlarca yıldır 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir galaksi keşfettik; ilk galaksilerin nasıl doğduğunu anlatan ve evrenin bugüne kadar nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olan gerçek bir arkeolojik bulgu. Fosil galaksiler evrenin dinozorları gibidir: onları inceleyerek, hangi çevresel koşullarda oluştuklarını ve bugün gördüğümüz en büyük galaksilerin nasıl evrimleştiğini anlayabiliriz."

"Zamanda donmuş" bir galaksi keşfedildi! 7 milyar yıldır hiç değişmemiş

KiDS İYİ DURUMDA

Dünya'dan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan KiDS J0842+0059, 2018 yılında KiDS (Kilo Degree Survey) tarafından keşfedildi.

Araştırmalar, KiDS J0842+0059'un Güneş'in 100 milyar katı kadar yıldız kütlesine sahip olduğunu, ancak bu kütleye sahip diğer galaksilere göre çok daha kompakt olduğunu gösterdi. Ayrıca galaksinin yaşamı boyunca yıldız oluşumunun büyük ölçüde durduğu anlaşıldı.

Tüm bu bulgular, KiDS'in bir fosil galaksi olabileceğine işaret etti.

Ekibin araştırması Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kozmik fosil ne demek?
Kozmik fosil, milyarlarca yıl boyunca büyük değişiklik geçirmemiş, çarpışma ve birleşme gibi kozmik olaylardan etkilenmemiş galaksilere verilen addır. Bu galaksiler, erken evrenin yapısını anlamak için eşsiz kaynaklardır.
ETİKETLER
#galaksi
#Kozmik Fosil
#Evrenin Evrimi
#Kids J0842+0059
#Büyük Binoküler Teleskop
#Teknoloji
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