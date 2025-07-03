"Zamanda donmuş" bir galaksi keşfedildi! 7 milyar yıldır hiç değişmemiş

Astronomlar, yaklaşık 7 milyar yıldır değişmeden kalan ve "kozmik fosil" olarak adlandırılan bir galaksi tespit etti. KiDS J0842+0059 adlı galaksi, uzayda zamanın adeta durduğu nadir örneklerden biri. İşte ayrıntılar.

Bilim insanları, milyarlarca yıl boyunca "zaman içinde donmuş" halde kalan ve "kozmik fosil" olarak tanımlanan bir galaksi keşfetti. Space'in haberine göre, dünyadaki dinozor fosilleri yaşamın evrimini anlamak için nasıl kullanılıyorsa, KiDS J0842+0059 adlı kozmik fosil galaksi de evrenin evrimini anlamak için kullanılabilir.

KOZMİK FOSİL NE DEMEK?

Kozmik fosil, çarpışmalar ve diğer galaksilerle etkileşimler sonucu değişmeden kalmayı başarmış bir galaksidir. Bu tür galaksiler, gökbilimciler için adeta bozulmamış zaman kapsülleri gibidir ve erken evrenin galaksilerini incelemek için eşsiz fırsatlar sunar.

Büyük Binoküler Teleskobu (LBT) verileriyle yapılan yeni araştırmalar, bu galaksinin yaklaşık 7 milyar yıldır değişmeden kaldığını ortaya koydu. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden (INAF) araştırmacı Crescenzo Dove, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milyarlarca yıldır 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir galaksi keşfettik; ilk galaksilerin nasıl doğduğunu anlatan ve evrenin bugüne kadar nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olan gerçek bir arkeolojik bulgu. Fosil galaksiler evrenin dinozorları gibidir: onları inceleyerek, hangi çevresel koşullarda oluştuklarını ve bugün gördüğümüz en büyük galaksilerin nasıl evrimleştiğini anlayabiliriz."

KiDS İYİ DURUMDA

Dünya'dan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan KiDS J0842+0059, 2018 yılında KiDS (Kilo Degree Survey) tarafından keşfedildi.

Araştırmalar, KiDS J0842+0059'un Güneş'in 100 milyar katı kadar yıldız kütlesine sahip olduğunu, ancak bu kütleye sahip diğer galaksilere göre çok daha kompakt olduğunu gösterdi. Ayrıca galaksinin yaşamı boyunca yıldız oluşumunun büyük ölçüde durduğu anlaşıldı.

Tüm bu bulgular, KiDS'in bir fosil galaksi olabileceğine işaret etti.

Ekibin araştırması Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.