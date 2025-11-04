Akıllı telefonların 'F-35’i: En güçlü Android cihaz AnTuTu kıyaslamasında belli oldu

Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Ekim 2025 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 132 bin 403 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 31 bin 998 puanla OnePlus 15 yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 30 bin 245 puanla iQOO 15 yerleşti.

EKİM 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Ekim 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:

Red Magic 11 Pro+ - 4 milyon 132 bin 403

OnePlus 15 - 4 milyon 31 bin 998

iQOO 15 - 4 milyon 30 bin 245

Honor Magic 8 - 4 milyon 28 bin 333

Honor Magic 8 Pro - 4 milyon 27 bin 702

Vivo X300 Pro - 4 milyon 10 bin 619

Realme GT8 Pro - 3 milyon 915 bin 526

OPPO Find X9 - 3 milyon 814 bin 196

Redmi K90 Pro Max - 3 milyon 797 bin 111

Vivo X300 - 3 milyon 720 bin 4

AnTuTu, kamuoyuna sunulan en iyi orta seviye Android telefon modellerini ise şu şekilde sıraladı: