Teknoloji
Akıllı telefonların 'F-35’i: En güçlü Android cihaz AnTuTu kıyaslamasında belli oldu

Ekim 2025'in en güçlü Android telefonu belli oldu. AnTuTu listesinde zirveye 4 milyon 132 bin puanla Red Magic 11 Pro+ yerleşti, onu OnePlus 15 ve iQOO 15 takip etti. İşte "en güçlü Android telefonlar listesinin" tamamı.

Akıllı telefon kıyaslama sitesi , Ekim 2025 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 132 bin 403 puan alarak en güçlü amiral gemisi ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 31 bin 998 puanla 15 yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 30 bin 245 puanla iQOO 15 yerleşti.

Akıllı telefonların 'F-35’i: En güçlü Android cihaz AnTuTu kıyaslamasında belli oldu

EKİM 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

AnTuTu'nun Ekim 2025 amiral gemisi Android telefon sıralaması:

  • Red Magic 11 Pro+ - 4 milyon 132 bin 403
  • OnePlus 15 - 4 milyon 31 bin 998
  • iQOO 15 - 4 milyon 30 bin 245
  • Honor Magic 8 - 4 milyon 28 bin 333
  • Honor Magic 8 Pro - 4 milyon 27 bin 702
  • Vivo X300 Pro - 4 milyon 10 bin 619
  • Realme GT8 Pro - 3 milyon 915 bin 526
  • OPPO Find X9 - 3 milyon 814 bin 196
  • Redmi K90 Pro Max - 3 milyon 797 bin 111
  • Vivo X300 - 3 milyon 720 bin 4
Akıllı telefonların 'F-35’i: En güçlü Android cihaz AnTuTu kıyaslamasında belli oldu

AnTuTu, kamuoyuna sunulan en iyi orta seviye Android telefon modellerini ise şu şekilde sıraladı:

  • Realme Neo7 SE - 1 milyon 931 bin 641
  • iQOO Z10 Turbo - 1 milyon 915 bin 499
  • Vivo Y300 GT - 1 milyon 909 bin 184
  • Redmi Turbo 4 - 1 milyon 868 bin 587
  • OPPO Reno 14 - 1 milyon 495 bin 632
  • OPPO Reno 14 Pro - 1 milyon 485 bin 371
  • Motorola Edge 60 Pro - 1 milyon 451 bin 715
  • OPPO K13 Turbo 5G - 1 milyon 450 bin 850
  • OPPO Reno 13 Pro - 1 milyon 291 bin 601
  • OPPO Reno 13 - 1 milyon 283 bin 913
