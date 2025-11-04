Akıllı telefonların 'F-35’i: En güçlü Android cihaz AnTuTu kıyaslamasında belli oldu

Kategoriler
Akıllı telefon kıyaslama sitesi AnTuTu, Ekim 2025 tarihinin en güçlü Android cihazları listesini resmen açıkladı. 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde, dünyanın en performanslı telefonları belli oldu.
Listenin zirvesinde Red Magic 11 Pro+, tam 4 milyon 132 bin 403 puan alarak en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ünvanına sahip oldu. İkinci sırada 4 milyon 31 bin 998 puanla OnePlus 15 yer aldı. Üçüncü sıraya da 4 milyon 30 bin 245 puanla iQOO 15 yerleşti.
AnTuTu'nun Ekim 2025 amiral gemisi Android telefon performans sıralaması:
AnTuTu, kamuoyuna sunulan en iyi orta seviye Android telefon modellerini ise şu şekilde sıraladı: