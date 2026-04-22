Hollanda değil Karaman! Rengarenk lale bahçeleri kapılarını ziyaretçilere açtı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde, Türkiye’nin çiçek soğanı üretim merkezi olarak bilinen Atlas Lale bahçeleri, rengarenk görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktı. Kızılkuyu Mahallesi’nde 50 dekar alana kurulu tesiste yetiştirilen farklı renk ve türlerdeki laleler, yerli ve yabancı kapılarını açtı. 26 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan bahçeler, eşsiz bir doğa deneyimi sunarken, dünyaca ünlü lale yetiştiricisi Hollanda ile yarıştığı belirtiliyor.

