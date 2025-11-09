Adana’da kaçak ilaç operasyonu! Binlercesi ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan ilçesinde bir evde kaçak ilaç olduğu bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis adrese yaptığı baskında ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 107 bin 64 adetilaç ele geçirdi. Bir şüpheli, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma suçundan" gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ilaçlara el konuldu.