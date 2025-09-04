Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Adana'da kayınpeder ile damat arasındaki tartışma kanlı bitti. Kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurulan damat hayatını kaybetti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
05:17
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
05:26

'nın ilçesinde aşamasındaki eşinin kaldığı eve giderek kızını görmek isteyen Berk Alkan, burada eşi ve kayınpederiyle tartışma yaşadı. 25 yaşındaki Alkan, kayınpederi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

DAMAT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarın yapıldığı adrese ulaşan sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

KAYINPEDER KURŞUN YAĞDIRDI

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayın ardından zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan Berk Alkan'ın cenazesi ise Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

