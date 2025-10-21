Menü Kapat
16°
Akdeniz’de kıyı kütüklerle kaplandı! Akıl almaz görüntüler hayrete düşürdü

Hatay'ın kıyı ilçelerinde senelerdir görülmeyen bir olay yaşandı. Şiddetli yağışın etkisi ve derelerin yükselmesiyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Denizin rengi çaydan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü ve sahil kütüklerle kaplandı. Bu durumun bir yandan zararı, bir yandan da faydası oldu. Durumu el vermeyen vatandaşlar bu kütüklerle kış yakacağını çıkartma avantajı sağlıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 11:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli uyarısında bulunduğu ’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle ilçe genelinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, derelerde debinin yükselmesi sonucu bazı bölgelerde meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle Akdeniz’in kıyılarında sahil kütüklerle kaplanırken denizin rengi kahverengiye döndü. Sabah erken saatlerinde bölgeye giden vatandaşlar, kıyıya yığılan kütükleri topladılar. Öte yandan, sel sularının denize karışmasıyla oluşan manzara dron ile görüntülendi.

SENELERDİR BU ŞEKİLDE OLMUYORDU

Denizden vuran kütükleri toplayan 50 yaşındaki Osman Yücel, bu durumun son yıllarda görülmediğini belirterek, "Bu kış bu şekilde, tahminimce on yıldır olmuyordu. Bu sene bayağı sert geçti. Her yıl sel aldı götürdü. Gördüğünüz gibi Payas’taki vatandaşlar, özellikle kıyıda ve gecekondularda oturanlar bu şekilde denizden faydalanıyor. Odunlarını çıkartıyorlar. Burada var, Çayboğa tarafında da var. Bu birkaç gün daha devam eder, kıyıya vurdukça toplarlar. Odunların denize karışan çamurlu sulardan geldiğini ifade ederek, "Bunlar da yukarıda Çaybazı dediğimiz çaydan akan çamurlu sudan kaynaklanıyor. Yaklaşık iki mil kadar sürükleniyor. Bu da gerçekten garip bir olay. Kış ne kadar kötü geçse de bir yandan vatandaşa katkı sağlıyor. Denizin faydaları diyelim; bir yandan zararı, bir yandan da faydası oluyor. Vatandaş kış yakacağını çıkartıyor" şeklinde konuştu.

