Alevlerle mücadelenin gizli kahramanları! Avuçlarına doldurdukları toprakla yangını söndürmeye çalıştılar

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Destek İllerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personeli ile vatandaşlarla müdahale etti.

SU BİTİNCE ELLERİYLE TOPRAK TAŞIDILAR

Çevre mahalleden gelen vatandaşlarla söndürme çalışmalarına katılan Hisarcık Mahallesi Muhtarı Murat Uylaş ve beraberindekileri, suyun bitmesi üzerine yanan yere avuçlarıyla toprak atarak söndürmeye çalıştılar. Yangını söndürmek için gösterilen mücadele takdir topladı.