30°
Yaşam
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Alkollü kadın otogarı birbirine kattı! Görevlinin saçlarını kopardı: O anlar kamerada

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçiren kadın, kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisine saldırdı. Bir türlü durdurulamayan kadın gözaltına alınırken, ilginç anlar da kameraya yansıdı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 08:50

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşananlar herkesi şoke etti. Alkol etkisinde olduğu iddia edilen H.G. isimli kadın güvenlik görevlilerine giderek "Valizim kayıp. Valizimi bulun!" diyerek bağırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan görevliler kadını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Alkollü kadın otogarı birbirine kattı! Görevlinin saçlarını kopardı: O anlar kamerada

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SAÇLARINI KOPARDI

H.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın F.Y.'ye saldırınca iki kadın yere düştü. Yerde güvenlik görevlisi F.Y.'nin saçlarına asılan H.G., kadın güvenliğin başından bir avuç saç kopardı.

Alkollü kadın otogarı birbirine kattı! Görevlinin saçlarını kopardı: O anlar kamerada

ZAPDEDİLEMEYEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine batı 2 kapısına gelen terminal noktasındaki görevli memurları hakaretler savuran kadını ellerinden kelepçeleyip güvenlik noktasına götürdü. Burada da kendisini yere atan H.G.'yi kontrol etmek mümkün olmayınca olay yerine takviye polis istendi. Kadın polis memurları tarafından ikna edilen H.G. hastaneden alınan doktor raporunun ardından Demirtaş Polis Merkezi'ne götürülerek hakkında işlem başlatıldı. Darp edilen F.Y.'nin ilk tedavisi terminal sağlık ekibi tarafından yapıldı. Güvenlik görevlisi F.Y.'nin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis tahkikat başlattı. Öte yandan yaşanan gerginlik terminaldeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Alkollü kadın otogarı birbirine kattı! Görevlinin saçlarını kopardı: O anlar kamerada
