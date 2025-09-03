Amasya'da bir ilk! Döner tezgahının başında onu gören bir daha bakıyor

Amasya’da yaşayan 43 yaşındaki döner ustası Birsen Doğan, oturduğu mahalledeki bir dönercide merak ve yardım isteğiyle girdiği işte 5 yıldır çalışıyor. Genelde erkeklerin yaptığı ve döner tezgahının yüksek ısısına rağmen çalışmayı sürdürdüğü bu sıcak işin üstesinden gelen döner ustası kadına, en çok da kadınlar şaşırıyor.

DÜKKANA GELENLERİN GÖZÜ ERKEK USTA ARIYOR

Çocuklarının da kendisine destek olduğunu söyleyen 2 çocuk ve 1 torun sahibi Doğan, "Amasya'nın tek kadın dönercisi benim. İşimi severek yapıyorum. Bu işten hiç anlamıyordum. Ama insan isteyince başarıyor" dedi. Kendisini döner tezgahının başında görenlerin oldukça şaşırdığını söyleyen Doğan, "İş yerimize gelen kadınların çoğu şaşırıyor. Gözleri ustayı arıyor. Benim usta olduğumu öğrendiklerinde de şaşırıyorlar" diye konuştu.

SICAKLAR ONU ETKİLEMİYOR

Aşırı sıcaklara bile dayanan Doğan, döner tezgahının yüksek ısısı karşısında da çalışmayı sürdürüyor. Doğan'ın hazırladığı tavuk dönerden yiyen Mehmet Akıllıoğlu ise, "Amasya'da kadın döner ustasını ilk defa bu işletmede gördüm. Girişimci olması, bu mesleğe el atması övgüyü hak ediyor. Kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu.