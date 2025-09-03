Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Amasya'da bir ilk! Döner tezgahının başında onu gören bir daha bakıyor

Amasya’nın tek kadın döner ustası Birsen Doğan, 5 yıldır döner ateşinin karşısında ekmek parası kazanıyor. Genellikle erkeklerin yaptığı bu meslekte döner tezgahının yüksek ısısına rağmen çalışmayı başarılı bir şekilde sürdüren Doğan'ı görenler kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Mesleğini severek yapan 2 çocuk, 1 torun sahibi Doğan'a en çok şaşıranlar ise kadınlar oluyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:55

’da yaşayan 43 yaşındaki döner ustası Birsen Doğan, oturduğu mahalledeki bir dönercide merak ve yardım isteğiyle girdiği işte 5 yıldır çalışıyor. Genelde erkeklerin yaptığı ve döner tezgahının yüksek ısısına rağmen çalışmayı sürdürdüğü bu sıcak işin üstesinden gelen döner ustası kadına, en çok da kadınlar şaşırıyor.

Amasya'da bir ilk! Döner tezgahının başında onu gören bir daha bakıyor

DÜKKANA GELENLERİN GÖZÜ ERKEK USTA ARIYOR

Çocuklarının da kendisine destek olduğunu söyleyen 2 çocuk ve 1 torun sahibi Doğan, "Amasya'nın tek dönercisi benim. İşimi severek yapıyorum. Bu işten hiç anlamıyordum. Ama insan isteyince başarıyor" dedi. Kendisini döner tezgahının başında görenlerin oldukça şaşırdığını söyleyen Doğan, "İş yerimize gelen kadınların çoğu şaşırıyor. Gözleri ustayı arıyor. Benim usta olduğumu öğrendiklerinde de şaşırıyorlar" diye konuştu.

Amasya'da bir ilk! Döner tezgahının başında onu gören bir daha bakıyor

SICAKLAR ONU ETKİLEMİYOR

Aşırı sıcaklara bile dayanan Doğan, döner tezgahının yüksek ısısı karşısında da çalışmayı sürdürüyor. Doğan'ın hazırladığı tavuk dönerden yiyen Mehmet Akıllıoğlu ise, "Amasya'da kadın döner ustasını ilk defa bu işletmede gördüm. Girişimci olması, bu mesleğe el atması övgüyü hak ediyor. Kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu.

