Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde 10 aracın karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen 10 araç, yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda birbirine girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye otoyol jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA SONRASI UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebi ile bir süre ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.