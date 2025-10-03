Anneannesi ve teyzesini gözünü kırpmadan ateşe verdi! Cani torun için istenen ceza belli oldu

Kategoriler
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 7 katlı apartmanın 6’ncı katında 20 Ocak 2023 akşamı çıkan yangında, anne Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) hayatını kaybetmişti.
İddialara göre işten eve elinde 5 litrelik bidonla dönen torun Okan Altay (28) anneannesi ve teyzesiyle tartışmaya başlamış, kısa süre sonra evde yangın çıkmıştı.
Alevlerin sardığı evde Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan’ın cansız bedenine ulaşılırken, Altay’ın annesi Yeliz Çetinkaya dışarı çıkarak kurtulmuştu. Dumandan etkilenen ve hastanede tedavi gören Okan Altay ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Bugün görülen davada; sanık avukatı rapora karşı çıkarak, Altay’ın üniversite hastanesine sevk edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mevcut raporu dikkate alarak, yeniden rapor alınması talebini oy birliğiyle reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan’ı "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının "Cezaya itirazın var mı?" sorusuna sanık Altay "Yok" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 21 Kasım tarihine erteledi.