22°
Yaşam
Anneannesi ve teyzesini gözünü kırpmadan ateşe verdi! Cani torun için istenen ceza belli oldu

Antalya’da anne ve hemşire olan kızının hayatını kaybettiği yangınla ilgili tutuklanan Okan Altay için "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının "Cezaya itirazın var mı?" sorusuna sanık Altay "Yok" cevabını verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
13:41
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
13:41

'nın Muratpaşa ilçesinde 7 katlı apartmanın 6’ncı katında 20 Ocak 2023 akşamı çıkan yangında, anne Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) hayatını kaybetmişti.

EVE 5 LİTRELİK BİDONLA GELDİ

İddialara göre işten eve elinde 5 litrelik bidonla dönen torun Okan Altay (28) anneannesi ve teyzesiyle tartışmaya başlamış, kısa süre sonra evde çıkmıştı.

Anneannesi ve teyzesini gözünü kırpmadan ateşe verdi! Cani torun için istenen ceza belli oldu

ANNESİ SON ANDA CANINI KURTARDI

Alevlerin sardığı evde Hülya Çetinkaya ve Filiz Kaplan’ın cansız bedenine ulaşılırken, Altay’ın annesi Yeliz Çetinkaya dışarı çıkarak kurtulmuştu. Dumandan etkilenen ve hastanede tedavi gören Okan Altay ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve "tasarlayarak " suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anneannesi ve teyzesini gözünü kırpmadan ateşe verdi! Cani torun için istenen ceza belli oldu

MAHKEME YENİ RAPOR TALEBİNİ REDDETTİ

Bugün görülen davada; sanık avukatı rapora karşı çıkarak, Altay’ın üniversite hastanesine sevk edilmesini talep etti. heyeti, mevcut raporu dikkate alarak, yeniden rapor alınması talebini oy birliğiyle reddetti.

Anneannesi ve teyzesini gözünü kırpmadan ateşe verdi! Cani torun için istenen ceza belli oldu

MAHKEME BAŞKANININ SORUSUNA "YOK" CEVABI VERDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın anneannesi Hülya Çetinkaya ve teyzesi Filiz Kaplan’ı "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının "Cezaya itirazın var mı?" sorusuna sanık Altay "Yok" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 21 Kasım tarihine erteledi.

Eski eşinin evine gitti, bacağından vuruldu!
Gece mahalleli kavga sesiyle uyandı! Genç kadın babasına saldıran adamı dövdü
Bu kavga değil meydan savaşı! Bütün köy adliye önünde birbirine girdi
ETİKETLER
#yangın
#antalya
#tutuklama
#cinayet
#öldürme
#mahkeme
#Yaşam
