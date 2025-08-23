Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Yaşam
Antalya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'da dün akşam saatlerinde bir katliam yaşandı. Genç bir kadın ve arkadaşı, Antalya Pastacılar Odası Başkanı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı daha sonra aracının içinde intihar etti. Öte yandan kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 12:39

'da dün akşam saatlerinde bir pastanede yaşanan olayda; Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32), arkadaşı Hasan Fırat (30) ile pastanede buluşarak sohbet etmeye başladı.

Antalya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Bir süre sonra yanlarına gelen Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. sırasında Üre, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak peş peşe tetiğe bastı.

Antalya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kerim Üre aracıyla kayıplara karıştı.

Antalya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

ARACINDA İNTİHAR ETTİ

Daha sonra bir sokakta duran Üre, burada silahıyla ederek yaşamına son verdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Antalya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile Hasan Fırat’ın kavga ettiği anlar ve ardından Üre’nin belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, mermilerin isabet ettiği Hasan Fırat ve araya giren çalışanı Elif Kılıç’ın yere yığıldığı görüldü.

ETİKETLER
#antalya
#kavga
#intihar
#silah
#pastane
#Öldürülen
#Yaşam
