Antalya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'da dün akşam saatlerinde bir pastanede yaşanan olayda; Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye (54) ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32), arkadaşı Hasan Fırat (30) ile pastanede buluşarak sohbet etmeye başladı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Bir süre sonra yanlarına gelen Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Üre, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak peş peşe tetiğe bastı.

Kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kerim Üre aracıyla kayıplara karıştı.

ARACINDA İNTİHAR ETTİ

Daha sonra bir sokakta duran Üre, burada silahıyla intihar ederek yaşamına son verdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile Hasan Fırat’ın kavga ettiği anlar ve ardından Üre’nin belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, mermilerin isabet ettiği Hasan Fırat ve araya giren pastane çalışanı Elif Kılıç’ın yere yığıldığı görüldü.