Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

Ara tatil başladı, aileler çocuklarını eğlendirmek için dışarı akın etti

Okulların ilk dönem ara tatile girmesiyle aileler ilk hafta sonunda yağışsız havayı da fırsat bilerek dışarıda değerlendirdi. Yeni açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi de akın edilen noktalar arasında yer aldı.

Ara tatil başladı, aileler çocuklarını eğlendirmek için dışarı akın etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 17:51

'da ara tatile giren çocuklar aileleriyle birlikte hafta sonunu değerlendirdi. Eğlence merkezleri, millet bahçeleri, parklar ailelerle doldu taştı.

Atatürk Havalimanı , kent sakinlerinin en çok tercih ettiği alanlardan biri oldu. , geniş yeşil alanlarda piknik yaparken, çocuklar ise bisiklet ve paten sürerek tatilin tadını çıkardı.

Ara tatili fırsat bilip çocuklarıyla millet bahçesine gelen Hamza Doğan, uzun zamandır şehir içinde vakit geçirebilecekleri bir alan aradıklarını belirterek, "Ailecek karar verdik, bugün buraya geldik. Açılışta gelmek istemiştik ama çok kalabalıktı. Burası gerçekten çok güzel, kızım paten sürüyor, oğlum bisiklet kullanıyor. Ailece eğleniyoruz. Böyle bir alanı İstanbul'a kazandıran herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ara tatil başladı, aileler çocuklarını eğlendirmek için dışarı akın etti

Çocuklardan Eslem Doğan ise parkta çok eğlendiklerini ifade ederek, "Bu parkı çok beğendim. Oynamak için çok güzel parkurlar var. Voleybol oynuyoruz, paten ve bisiklet sürüyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Ataköy'de yaşayan Nihat Sarı, merak ederek bisikletiyle millet bahçesini gezmeye geldiğini belirterek, "Çok geniş bir alan. Her yerini gezmeye çalıştım ama bir kısmında çalışmalar devam ediyor. Gerçekten çok büyük ve güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nden gelen Muhammed Yusuf Kandemir de parkın her yaş grubuna hitap ettiğini dile getirerek, "Çocuklar için oyun alanları gayet iyi. Bisiklet ve kaykay parkı yapılmış, orası da çok güzel ama henüz tamamen bitmemiş. Burada voleybol oynuyoruz. Voleybol ve futbol sahaları da var. Her spor dalı için imkan sağlanmış, geniş ve güzel bir alan." şeklinde konuştu.

"AÇILIŞINI DUYDUK GELMEK İSTEDİK"

Sefaköy'de oturan Gültekin Avşar ise ailesiyle birlikte millet bahçesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Açılışını duymuştuk, gelip görmek istedik. Gerçekten çok harika olmuş, çok beğendik. Ara tatilde çocukla birlikte birkaç saat vakit geçirmek istedik." diye konuştu.

Ara tatil başladı, aileler çocuklarını eğlendirmek için dışarı akın etti

Ara tatili farklı şekilde değerlendirmek isteyen bazı aileler ise eğlence merkezlerini ve İstanbul Akvaryumu tercih etti.

Kayra ve Mira kardeşler, aileleriyle birlikte ziyaret ettikleri İstanbul Akvaryum'da balıkları inceleyerek tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Ara tatil başladı, aileler çocuklarını eğlendirmek için dışarı akın etti

Kentteki bazı aileler ise Vialand Tema 'ta eğlence ünitelerinde vakit geçirirken, Tarihi Yarımada'yı gezmeyi tercih edenler de oldu.

Fatih, Eminönü ve Sultanahmet çevresinde çocuklarıyla birlikte gezen aileler, müzeleri ziyaret ederek hem eğlenceli hem öğretici bir gün geçirdi.

