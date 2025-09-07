Arabada kanlı infaz! 2 kardeş kurşun yağmuruna tutuldu

Van'ın Erciş ilçesinde güpegündüz korkunç bir saldırı düzenlendi. İki kardeş, sahibi oldukları kafenin önündeki arabada infaz edildi.

DEMİR KARDEŞLERE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Van Yolu Caddesi üzerindeki bir kafe önünde meydana geldi. Bir kafenin sahibi olan Musa ve Mehmet Demir adlı kardeşler, iş yerlerinin önünde park halindeki hafif ticari araçlarının içinde bulundukları sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı kardeşlere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 KARDEŞ DE KURTARILAMADI

Kardeşlerden Musa Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Mehmet Demir de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.