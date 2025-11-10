Arazi kavgası yine can aldı! 17 yaşındaki çocuk akrabaları tarafından öldürüldü

Kategoriler
Birecik Bozdere kırsal Mahallesinde iki kardeş arasında çıkan arazi tartışmasına çocukları da dahil oldu. Kısa zaman içinde tartışma büyüyerek kavgaya dönerken olayda Erol Çelik, Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak durumu ağır olan 17 yaşındaki Erol Çelik, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Yaralı, getirildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor.