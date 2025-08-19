Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Babasını vahşice katletti, her şeyi tek tek anlattı! 'O cümleyi duyunca öldürdüm'

Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı. Mahkemede savunma yapan katil zanlısı babasını neden ve nasıl öldürdüğünü adım adım anlattı.

Babasını vahşice katletti, her şeyi tek tek anlattı! 'O cümleyi duyunca öldürdüm'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
15:17
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
15:17

'nin ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta vahşet yaşandı. Ertuğrul R. isimli cani, 83 yaşındaki babası Mahmut R.'yi korkunç şekilde katletti. Cani evlat, hakim karşısına geçti. Ertuğrul R. babasını neden öldürdüğünü açıklarken, her şeyi tüm detaylarıyla anlattı.

'BEN SENİN OĞLUN DEĞİL MİYİM?"

Duruşmaya katılan tutuklu sanık Ertuğrul R. savunmasında; ekonomik durumu kötü olduğu için babasından borç almaya gittiğini, babasının kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını, kendisinin "Ben senin oğlun değil miyim?" diye karşılık vermesinin ardından babasının kendisine "Sen benim oğlum değilsin" dediğini ve bu sözleri ölmüş annesine hakaret olarak gördüğü için mutfağa giderek aldığı bıçakla babasını birkaç kez bıçakladığını söyledi. Daha sonra 112'yi aradığını belirten Ertuğrul R., pişman olduğunu söyledi.

"ALLAH'A HAVALE ETTİM"

Müşteki olarak duruşmaya katılan Ertuğrul R.'nin kardeşi Hüseyin R. ise ağabeyinin bir gün önce kendisine gelerek babasının sağlık nedeniyle gidemediği hac ibadeti nedeniyle iade edilen 260 bin liranın kendi payına düştüğünü söylediği 50 bin lirasını istediğini, kendisinin de babasının kabul etmeyeceğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine ağabeyinin "Babam ararsa verin misin?" dediğini ve bunun üzerine kendisinin "Adamı huzursuz etme, onu huzursuz edersen beni huzursuz edersin" diyerek karşılık verdiğini, bunun üzerine ağabeyinin "Güzellikle konuşacağım" diyerek ayrıldığını belirtti. Tanık Hüseyin R.; olayın ardından ağabeyinin kendisini arayarak, "Birader ben yapmam gerekeni yaptım, babamı öldürdüm" dediğini söyledi. Mahkeme başkanının sanıktan şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine Hüseyin R.; ölenin babası, öldürenin ağabeyi olduğunu belirterek; "Üzüntümüz, öfkemiz birbirine girmiş durumda. Ben Allah'a havale ettim. Şikayetçi değilim" diye konuştu. Mahkeme; eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

