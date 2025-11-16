Batman Emniyeti’nden kaçakçılara büyük darbe! 2 yılda 2 binden fazla kaçak silah ele geçirildi!

Batman İl Emniyet Müdürlüğü 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde düzenlediği operasyonlarda silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanma faaliyetlerine karşı yürüttüğü titiz çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

İKİ YILDA 2 BİN 312 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık iki yıllık süreçte düzenlenen operasyonlarda bin 576 adet tabanca, 362 adet av tüfeği, 56 adet uzun namlulu silah ve 318 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği kaydedildi. Aynı zamanda operasyonlarda 21 bin 862 fişek ve 119 binin üzerinde silah parçası da muhafaza altına alındığı bildirildi.