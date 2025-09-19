Menü Kapat
Hava Durumu
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Bingöl merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!

Bingöl merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu yapıldı. Bingöl’e getirilen şüphelilerden 4’ü savcılık tarafından biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 22:15

merkezli 3 ilde, 5 milyon TL'lik işlem hacimli "" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

10 ADRESTE OPERASYON

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen 158 eylemde toplam 5 milyon TL'lik işlem hacimli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 10 ayrı adreste düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!



Bingöl’e getirilen şüphelilerden 4’ü savcılık tarafından biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#diyarbakır
#operasyon
#tutuklama
#bingöl
#siber suç
#gözaltı
#nitelikli dolandırıcılık
#Yaşam
