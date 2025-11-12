Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulunmuştu! Dikkat çeken sözler: 'Bir şeylerden şüphelenenler var...'

Elazığ’da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Veysel Bilen, Akçakiraz beldesinde toprağa verildi. Amca Mehmet Kaya, devlet ve ekiplerin Veysel'i bulabilmek için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bir şeyden şüphelenenler var. Hiç öyle bir şeyimiz de yoktur çok şükür" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 17:12

’da bir hafta önce kaybolan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen’in cansız bedeni, dün evine 10 kilometre uzaklıktaki atık su arıtma tesisi kanalizasyonunda bulundu. Küçük Veysel’in cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akçakiraz beldesi mezarlığında düzenlenen cenaze törenine küçük çocuğun ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen dualarla toprağa verildi.

Kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulunmuştu! Dikkat çeken sözler: 'Bir şeylerden şüphelenenler var...'

"HERKES ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPTI"

Cenaze namazının ardından açıklama yapan Veysel'in amcası Mehmet Kaya, "Devletimiz, basınımız ve arkadaşlarımız olsun, özel veya resmi kim olursa olsun Allahutaala herkesten razı olsun. Hepsi elinden geleni yaptı. Fazlasını da yaptılar. Bundan iyisi Allah’ın rahmetidir. Takdir böyleymiş, yapılacak bir şey yok. Söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Yani bir şeyden şüphelenenler var. Hiç öyle bir şeyimiz de yoktur çok şükür. Ne bizim ne kimsenin bir şüphesi var. Allah’a yüz bin kere şükür ki kendi takdiriyle böyle oldu. Biz düne kadar umudumuzu koruduk. İlla bir yerden canlı çıkacak veya birisi bize bilgi verecek, bir haber verecek diye dört gözle bekliyorduk. Neticede bundan dolayı da gene Allah’a yüz bin kere şükür, çünkü insanın aklına, kalbine başka şeyler geliyor, kötü bir şey olmamış" şeklinde konuştu. Öte yandan, yapılan ilk incelemelere göre Veysel Bilen'in vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Savaş turistleri' zevk uğruna sivilleri keskin nişancıyla öldürdü!
ETİKETLER
#elazığ
#vefat
#otizm
#kayıp çocuk
#Cenazeninage
#Polis Araştırması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.