Yaşam
Editor
Editor
 Ceyda Altun

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor

Adana'da geçtiğimiz temmuz ayında evden kaçan genç kız 12 gün sonra bulunmuştu. Malatya'da bulunup Sevgi Evleri'ne teslim edilen Eda (16) bu kez de oradan kayıplara karıştı. Kaçtıktan sonra annesine 'ben kaçtım' diye mesaj atan çocuktan, ailesi 13 gündür haber alamıyor. Endişeli anne, "Kızımı kim tutuyorsa veya kiminle kızım kaçıyorsa bıraksın" diyerek feryat etti.

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
10:32
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
11:54

Adana Yüreğir'de, ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Eda K., geçtiğimiz aylarda 5 kez evden kaçıp birkaç gün sonra yeniden döndü. Eda, geçtiğimiz temmuz ayında ise evden kaçıp 12 gün boyunca ortadan kayboldu. İhlas Haber Ajansı'nın '16 yaşındaki Eda'dan 12 gündür haber yok' başlıklı haberinin ardından Malatya'da bulunan Eda, Adana Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor

ÇOCUK BAKIM EVİNDEN DE KAÇTI

Temmuz ayından bu yana Sevgi Evleri'nde (Adana Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde) kalan Eda, geçtiğimiz 26 Eylül'de oradan da kaçtı. Annesi Fındık'a (55) sosyal medyadan 'ben kaçtım' mesajı atan çocuktan 13 gündür haber alınamıyor.

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor

BAKIM EVİNDEN İZİNSİZ AYRILDI!

Öte yandan, ailenin evine de Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden gönderilen evrakta, "Kuruluşumuzda korunma ve bakım altında kalan kızınız Eda, 26.09.2025 tarihinde bakım hizmetini reddederek kuruluştan izinsiz ayrılmış olup durumu Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine bildirilmiştir. Kızınız Eda'nın adresinize intikal etmesi veya kendisinden haber almanız halinde kolluk kuvvetlerine ve kuruluşumuz Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bilgi veriniz" denildi.

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor

POLİSLER EDA'YI ARIYOR

Kızının hayatından endişe eden Fındık K., "Kızımın hiçbir problemi yok, ailemizde bir yok ancak sürekli evden kaçıyor. 26 Eylül'de kaldığı Sevgi Evleri'nden kaçtı. Kaçmadan 2 gün önce eve gelmişti kıyafet alıp gitmişti. Kızımın hayatından endişe ediyorum. En son Malatya'da bulundu ama kiminle gitti, nasıl gitti hiç bilmiyoruz. Hiçbir şey anlatmıyor. Ailemiz perişan oldu, 2 kardeşi daha var. Bir kardeşinin saçları döküldü bu stresten" ifadelerini kullandı.

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor

"BANA INSTAGRAM'DAN MESAJ ATTI"

Kızının Sevgi Evleri'ne yeniden dönmesini isteyen anne, "Kızım, bu görüntüleri izliyorsan lütfen geri dön. Kızımı kim tutuyorsa veya kiminle kızım kaçıyorsa bıraksın. Eşim, bugüne kadar bana hiç vurmadı, kızıma hiç vurmadı. Evimizde hiç şiddet olmadı, neden böyle yapıyor hiç bilmiyorum. Bana Instagram'dan mesaj attı, 1-2 gün konuştuk ancak sonrasında hiç ulaşamıyorum" diye konuştu.

Bir kez daha kayıplara karıştı! 16 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor
