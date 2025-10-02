Menü Kapat
Yaşam
 | Özge Sönmez

Birlikte alkol aldığı kadını göl kıyısında bıraktı! Donarak can verdi: 'Çağırdım ama...'

Adana'da Fatoş Ş. arkadaşı ile alkol aldığı sırada bayılarak hipotermi geçirdi. Baygın düşen kadına yardım etmeden olay yerinden ayrılan arkadaşı hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

Birlikte alkol aldığı kadını göl kıyısında bıraktı! Donarak can verdi: 'Çağırdım ama...'
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde 22 Ocak'ta Seyhan Baraj Gölü kıyısında Fatoş Ş'nin ölü bulunması ile ilgili tutuklanan N.K. ile ilgili iddianame hazırlandı. N.K. isimli şahıs ile içtikten sonra bayılan kadını otopsi raporu da çıktı. Rapora göre, Fatoş Ş'nin ölümünün "yüksek düzeyde alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle hipotermi" sonucu meydana geldiği tespit edildi.

ARACIYLA TEK BAŞINA AYRILDI

Olay yerindeki cep telefonu ve kıyafetlerin incelendiği aktarılan iddianamede, "Görüntü izleme tutanağına göre, Fatoş Ş'nin olay günü N.K. ile bir araya gelip araca bindiği, Adnan Menderes Bulvarı'nda alkol aldıkları, göl kıyısına geldikleri ve 1 saat 6 dakika sonra N.K'nin aracıyla göl kenarından tek başına ayrıldığı ve evine gittiği" ifadeleri kullanıldı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, kamera ve HTS kayıtlarına göre Fatoş Ş. ile son görüşen kişinin N.K. olduğu kaydedildi. Sanığın N.K'nin ölümünde ihmalinin bulunduğu belirtilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"22 Ocak'taki meteorolojik şartlara göre hava soğukluğunun 4 derece olmasına rağmen N.K'nin, alkollü ve kendinde olmadığını bilerek Fatoş Ş'yi göl kenarında bıraktığı, bu durumu sağlık kuruluşlarına ve önceden tanıdığı Ş'nin yakınlarına haber vermek yerine aracına binerek ikametine gittiği, N.K'nin ölümle neticelenen olayda ihmali davranışının bulunduğu, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, kış şartlarında alkol aldıktan sonra baygın halde bulunan Fatoş Ş'yi ıssız olan olay yerinde bırakarak ölümüne sebep olmakta etken olduğu, eyleminin kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine sebep olduğu dikkate alınarak 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

"EVE BIRAKMAYI TEKLİF ETTİM AMA GELMEDİ"

N.K. ise iddianamede yer verilen ifadesinde, "Olay günü göl kıyısında Fatoş'a evine bırakmayı teklif ettim ama 'Ben daha kalmak istiyorum' diyerek gelmedi. Fatoş ısrarla araca binmek istemedi. Ben de evime döndüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" beyanında bulunduğu öğrenildi. Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacağı ifade edildi.

