Bölgenin geçim kaynağı oldu! Kendiliğinden yetişiyor, kilosu 300-400 TL’ye satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar sahip oldukları besin değerleri ve lezzetleri ile yoğun rağbet görüyor. Aynı zamanda özellikle pazarlarda satılan mantarlar bölge halkı için de gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Günün ilk saatleri itibariyle mantar toplamaya çıkan ilçe halkı, hava kararıncaya kadar ağaçlık alanlarda mantar topluyor. Mantarların kilosu ise 300-400 TL arasında satılıyor.

ÖĞLENE KADAR SEPETLER DOLUYOR

Uzun yıllardır mantar toplayarak gelir elde ettiğini belirten ilçe halkından Eşref Kocaer, yaptığı açıklamada, saat 06.00'da yola çıktıklarını, öğleye kadar sepetlerinin mantarla dolduğunu söyledi.

HEM YORUCU HEM HEYECANLI

Mantar toplamanın yorucu olmasına rağmen oldukça heyecanlı olduğunu da belirten Kocaer, "Hem temiz hava alıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Bu mantarları bulmak için kilometrelerce yürüyoruz. Kolay bir iş değil ama çocukluğumuzdan beri yaptığımız için seviyoruz." İfadelerini kullandı.

BU YIL SEZON BEREKETLİ

Hangi mantarın zehirli olduğunu iyi bildiklerini ve buna dikkat ederek topladıklarına dikkat çeken Kocaer, geçen yıl kuraklık nedeniyle mantar bulmanın zor ancak bu yıl mantar sezonunun bereketli geçtiğini belirtti. Çıntar mantarının besin değerinin yüksek ve lezzetli olduğunu aktaran Kocaer, bölge halkı tarafından da çok tüketildiğini sözlerine ekledi.