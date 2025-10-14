Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Böyle özür görülmedi! Karısına 'bir kamyon çiçek' sürprizi yaptı

Ankara'da tartıştığı eşinden özür dilemek için dev bir çiçek buketi hazırlattı. Buketi çekiciyle eşine teslim eden Taha Yasin Sevim, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede ilgi odağı oldu. Eşini sevdiğini ve her ay birkaç kez çiçek aldığını belirten Sevim, gösterilen ilgiden dolayı şaşırdığını ifade etti. Sosyal medyada dolaşan aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktaran Sevim, büyük bir jest yapmak için dev çiçek buketi yaptırdığını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 16:51

Eşiyle yaşadığı tartışmadan dolayı barışmak için dev buketi yaptırdığını aktaran Taha Yasin Sevim, "Eşime bir jest yaptım diye gündem olduk. Bu jestin arkasından da kötü şeyler arandı. Eşimize bir çiçek aldık diye aldattı mı? Ne yaptı? dediler. Beni tanıyanlar iyi bilir 13 yıldır eşime her hafta çiçek alıp götüren biriyim. Geçtiğimiz cuma günü evde bir yaşadık. Herkesin evinde olduğu gibi ufak tefek tartışmalar oldu. Bu tartışmadan dolayı eşimin gönlünü almak istedim. Böyle bir jestim olsun, eşimin daha çok sevineceği güzel bir olsun istedim. Büyük bir çiçek buketi yaptırdım. Eşim sevindi, eşimi üzdüğüm için özür diledim, mutlu olduk" dedi.

Böyle özür görülmedi! Karısına 'bir kamyon çiçek' sürprizi yaptı

"EŞİNİ SEVENLER ONA ÇİÇEK ALSIN"

Sosyal medyadaki aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Taha Sevim, "Ben evime her zaman çiçek götüren birisiyim ve tüm herkesin de evine çiçek götürmesini isterim. Evine 8-10 yıldır hiç çiçek götürmemiş arkadaşlar var. Doğum gününde, sevgililer gününde, kadınlar gününde evine çiçek alıp götürmeyenler var. İlla bir suç işlediklerinde ya da eşlerini aldattıklarında evine çiçek götüren insanlar var. Bu zihniyete sahip insanlar sosyal medyada bize de yorum yaptı ama olay o şekilde değil. Ufak bir tartışmadan dolayı, güzel bir hediye olsun diyerek böyle bir şey yaptım. Eşimi sevdiğim için böyle bir çiçek aldım. Eğer herkes eşini seviyorsa, eşine çiçek alsın. İlla bir kişinin bir suç işlemesine gerek yok" diye konuştu.

Böyle özür görülmedi! Karısına 'bir kamyon çiçek' sürprizi yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 kilosu 450 bin lira: 'En pahalı bitki' çiçek açtı
ETİKETLER
#hediye
#sosyal medya
#tartışma
#sevgi
#çiçek
#Taha Yasin Sevim
#Aldatma Iddiaları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.