Böyle özür görülmedi! Karısına 'bir kamyon çiçek' sürprizi yaptı

Eşiyle yaşadığı tartışmadan dolayı barışmak için dev çiçek buketi yaptırdığını aktaran Taha Yasin Sevim, "Eşime bir jest yaptım diye gündem olduk. Bu jestin arkasından da kötü şeyler arandı. Eşimize bir çiçek aldık diye aldattı mı? Ne yaptı? dediler. Beni tanıyanlar iyi bilir 13 yıldır eşime her hafta çiçek alıp götüren biriyim. Geçtiğimiz cuma günü evde bir tartışma yaşadık. Herkesin evinde olduğu gibi ufak tefek tartışmalar oldu. Bu tartışmadan dolayı eşimin gönlünü almak istedim. Böyle bir jestim olsun, eşimin daha çok sevineceği güzel bir hediye olsun istedim. Büyük bir çiçek buketi yaptırdım. Eşim sevindi, eşimi üzdüğüm için özür diledim, mutlu olduk" dedi.

"EŞİNİ SEVENLER ONA ÇİÇEK ALSIN"

Sosyal medyadaki aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Taha Sevim, "Ben evime her zaman çiçek götüren birisiyim ve tüm herkesin de evine çiçek götürmesini isterim. Evine 8-10 yıldır hiç çiçek götürmemiş arkadaşlar var. Doğum gününde, sevgililer gününde, kadınlar gününde evine çiçek alıp götürmeyenler var. İlla bir suç işlediklerinde ya da eşlerini aldattıklarında evine çiçek götüren insanlar var. Bu zihniyete sahip insanlar sosyal medyada bize de yorum yaptı ama olay o şekilde değil. Ufak bir tartışmadan dolayı, güzel bir hediye olsun diyerek böyle bir şey yaptım. Eşimi sevdiğim için böyle bir çiçek aldım. Eğer herkes eşini seviyorsa, eşine çiçek alsın. İlla bir kişinin bir suç işlemesine gerek yok" diye konuştu.

