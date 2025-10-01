Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Ceyda Altun

Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı Divriği Havaalanı yeniden açılıyor! 'Bu iniş geçmişe vefa, geleceğe başlangıçtır'

Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı olma unvanına sahip Divriği Havaalanı, yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçiyor. Restorasyon çalışmalarının ardından yeniden inişlere hazır hale getirilen Divriği Havaalanı'na uzun yıllar sonra ilk uçak inecek.

Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı olma unvanına sahip Divriği Havaalanı, yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçiyor. Yapım çalışmaları 1936’da Nuri Demirağ tarafından başlatılan ve 1941 yılında tamamlanan havaalanı, Türkiye’nin yerli uçak üretim girişimlerinden olan NU-D-36 tipi uçağın ilk iniş yaptığı pist olarak Türk havacılık tarihinde çok önemli bir simge olarak biliniyordu.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve 1990’lı yılların sonunda kullanılmaz hale gelen havaalanı, 2020 yılında başlayan restorasyon ve inşaat çalışmalarıyla birlikte tamamen yenilendi ve 2025 Eylül itibarıyla iniş için hazır hale geldi. Restorasyon sonrası 1.100 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde düzenlenen pist, küçük yolcu uçakları, bölgesel jetler ve özel uçakların iniş-kalkışına uygun hale getirildi. İlk etapta 5,5 tonluk uçaklara kadar hizmet verebilecek kapasiteyle açılan havaalanı, ilerleyen dönemde pist uzatma ve altyapı geliştirmeleriyle daha geniş uçak tiplerine ev sahipliği yapabilecek.

'BU İNİŞ GEÇMİŞE VEFA, GELECEĞE BAŞLANGIÇTIR'

Divriği Havaalanı’nın yeniden açılması sürecine liderlik eden iş insanı Arslan Küçükemre, gerçekleşecek ilk inişin sembolik önemini şöyle ifade etti:

“İlk uçağın tekerini piste değdirecek olması, sembolik olarak büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor ve yıllarca sessizliğe gömülmüş bir altyapının yeniden hayat bulması anlamına geliyor. Divriği pistine ilk uçağın inmesini, Nuri Demirağ’ın yıllar önce başlattığı vizyonun yeniden canlanması olarak görüyoruz. Bu an yalnızca geçmişin bir hatırası değil, gelecekteki uçuşların, yeni bağlantıların ve bölgesel kalkınma vizyonunun fiili başlangıcını müjdeleyen heyecan verici bir olaydır.”

KÜLTÜREL MİRASTAN BÖLGESEL KALKINMAYA

Divriği Havaalanı’nın yeniden işlev kazanması yalnızca ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda tarihi bir mirasın korunması anlamına geliyor. Proje, Demirağ’ın vizyonunu yaşatmanın yanı sıra ilçenin kültürel ve turistik değerlerini dünyaya daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi’nin yanı sıra Divriği’nin köklü tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte bölge turizminin büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Havaalanının yeniden açılması, turizmin yanı sıra bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak. Bu projeyle birlikte yer hizmetleri, konaklama ve ulaşım sektörlerinde yeni iş imkânları doğarken, ‘Uçuş Okulu’ projeleriyle gençlere havacılık alanında yeni kariyer fırsatları sunulacak. Artan erişilebilirlik, Divriği’nin rotaları içine daha rahat dahil edilmesini sağlayarak bölgenin tanıtımını güçlendirecek. Ayrıca, uçuş okulları ve havacılık eğitim faaliyetleri için uygun altyapıya sahip olması, Divriği’yi bir eğitim merkezi konumuna taşıyacak. Bu yönüyle Divriği Havaalanı, hem bölgesel kalkınmaya hem de Türkiye’nin havacılık ekosistemine katkı sağlayacak.

#turizm
#turizm
#Nuri Demirağ Havalimanı
#Divriği Havaalanı
#Türkiye Havacılığı
#Bölgesel Kalkınma
#Uçuş Okulu
#Yaşam
