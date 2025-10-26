Bu kadarı da pes! Gül satamayınca önce vatandaşa sonra polise saldırdılar

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda çiçekçiler önce vatandaşa saldırdı ardından polise mukavemette bulundular.

GÜL SATAMAYINCA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Balonya Parkı yakınlarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki A.K. ve 24 yaşındaki A.P. isimli çiçekçiler, gül satmaya çalıştıkları vatandaşlar tartışma yaşadı. Vatandaşın gül almak istememesini kabullenemeyen çiçekçiler araca saldırmaya başladı. Gül satamadıkları vatandaşın aracın taş atarak zarar vermeleri üzerine olay yerine polisler geldi. Polislerle de tartışma yaşayan çiçekçiler gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. ve A.P., işlemlerinin ardından Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri Samsun Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.