Bu nasıl gençlik! Tepki çeken görüntülerdekiler tutuklandı

20 Ekim günü İzmir’in Menemen ilçesinde bir grup genç, yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin sağ tarafındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülere kısa sürede tepki yağarken İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

5 SALDIRGANDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemede kamu malına zarar verenlerin 17 yaşındaki K.H.A., 18 yaşındaki A.A., 19 yaşındaki B.N., 18 yaşındaki M.C.K. ve 19 yaşındaki M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.