Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bunu yapan insan mı? Hamile köpeğe ateş etti

Denizli'de hamile köpeğe tüfekle saldıran şahıs, mahalleyi ayağa kaldırdı. Silah sesleri korku ve paniğe yol açarken ağır yaralanan köpek kliniğe kaldırılarak tedaviye alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 00:32

'nin ilçesi İsmailler Mahallesi'nde yaşanan olayda A.P. isimli şahıs, hamile bir köpeği tüfekle vurdu. Vatandaşların yoğun olduğu bölgede duyulan silah sesleri mahallede korku ve paniğe yol açarken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Çal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini kısa sürede tespit ederek, hakkında işlem başlattı. Ağır yaralanan köpek ise Çal Belediyesi sözleşmeli veteriner hekimi Ediz Zeybek'in ilk müdahalesinin ardından belediye ekipleri tarafından Denizli'deki hayvan kliniğine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

