26°
Yaşam
Burdur'da yürek yakan olay! Emekli polisin cansız bedeni barajda bulundu

Burdur'da yaşayan emekli polis Osman Ergün'e ulaşamayan ailesi durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AFAD ekipleri tarafından 2 saat boyunca yapılan çalışma sonrasında Ergün'ün cansız bedeni barajın 7 metre açığında bulundu. Acılı ailenin üzüntüsü yürekleri dağlarken şahsın baraja nasıl düştüğü ise araştırılıyor.

'un Karamanlı ilçesinde baraj kenarında otomobili bulunan emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Karamanlı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ergün'ün (56) otomobili, Karamanlı Barajı'nın yanında bulundu. Ergün'e ulaşamayan ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye , polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Burdur'da yürek yakan olay! Emekli polisin cansız bedeni barajda bulundu

BARAJA NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

AFAD ekipleri tarafından botla barajın kıyısında arama yapılırken AFAD'da görevli dalgıçlar tarafından baraj dibi araştırıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Ergün'ün cansız bedeni barajın 7 metre açığında bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin arından Ergün'ün cenazesi Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baraj kenarında umutla bekleyen ailenin üzüntüsü yürekleri dağlarken Ergün'ün baraja nasıl düştüğü araştırılıyor.

