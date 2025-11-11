Cansız bedeni denizden çıkartıldı! Cenazenin genç bir kız çocuğuna ait olduğu öğrenildi

Antalya'da deniz açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 15 yaşlarında genç bir kıza ait olduğu değerlendirilen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bababurnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bababurnu açıklarında su yüzeyinde hareketsiz şekilde bir kişinin bulunduğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot tarafından sudan çıkartılan şahsın cansız bedeni Antalya Yat Limanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 15-18 yaş aralığında olduğu değerlendirilen genç bir kız çocuğuna ait olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından şahsın kimliğinin tespit edilmesi için parmak izi alınırken, yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.