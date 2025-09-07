Çoban maaşları 130 bin TL'ye dayandı! Yine de kimse çalışmak istemiyor

Hayvancılıkla uğraşan besiciler çoban bulamıyor. Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Tunceli'de besiciler çoban arayışına girdi. Geçtiğimiz yıl 70 bin TL olan maaşlar 130 bin liraya dayanınca besiciler de kara kara düşünmeye başladı.

Üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.

4 ÇOBANA 550 BİN TL GİDER

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini dile getiren Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti. Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" şeklinde konuştu.