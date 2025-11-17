Menü Kapat
Yaşam
 Ceyda Altun

Deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı! Tam 3 bin 500 yıllık

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler sahilinde son günlerde yaşanan sıra dışı deniz çekilmesi, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ait kalıntıları gün yüzüne çıkardı. Deniz seviyesinin yaklaşık 20-30 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte, Kyzikos Antik Kenti'nin önemli limanlarından biri olarak kabul edilen Hytos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı.

Balıkesir'in ilçesinde yaşanan deniz çekilmesiyle Hytos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı. Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Dron çekimleriyle de net bir şekilde görülen bu oluşumlar, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de bölgenin tarihine ışık tuttu.

Deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı! Tam 3 bin 500 yıllık

VATANDAŞLAR ENDİŞELENDİ

Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi, normalde su altında kalan alanlarda yürüyerek antik yapıların çevresini inceleme fırsatı buldu. Bu beklenmedik doğal olay, hem merak uyandırdı hem de bazı vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı! Tam 3 bin 500 yıllık

ÇEKİLMELERİN GERÇEKLEŞMESİ OLAĞAN BİR DURUM

Uzmanlar, yaşanan çekilmenin olağanüstü bir durum olmadığını vurgularken, Meteorolojik etkilerin, özellikle rüzgârın belirli dönemlerde sürekli aynı yönde esmesiyle Erdek ve Edincik kıyılarında bu tip çekilmelerin zaman zaman görülebildiği belirtiliyor.

Deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı! Tam 3 bin 500 yıllık

TİCARET YOLLARININ ÖNEMLİ DURAKLARINDANDI

Tamamen su altında olduğu bilinen tarihi Hytos Limanı, antik dönemde Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz'e uzanan ticaret yollarının önemli duraklarından biriydi. Kyzikos'un ticaretteki gücüne büyük katkı sağlayan liman, üç denizi birbirine bağlayan stratejik konumuyla tarihçiler tarafından da özel bir yere konuyor. Düzler sahilinde ortaya çıkan bu manzara, hem bölgenin zengin tarihine ışık tutuyor hem de Erdek Körfezi'nin doğal yapısını bir kez daha gündeme taşıyor.

