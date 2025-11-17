Deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı! Tam 3 bin 500 yıllık

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan deniz çekilmesiyle Hytos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı. Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Dron çekimleriyle de net bir şekilde görülen bu oluşumlar, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de bölgenin tarihine ışık tuttu.

VATANDAŞLAR ENDİŞELENDİ

Kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi, normalde su altında kalan alanlarda yürüyerek antik yapıların çevresini inceleme fırsatı buldu. Bu beklenmedik doğal olay, hem merak uyandırdı hem de bazı vatandaşlarda endişeye neden oldu.

ÇEKİLMELERİN GERÇEKLEŞMESİ OLAĞAN BİR DURUM

Uzmanlar, yaşanan çekilmenin olağanüstü bir durum olmadığını vurgularken, Meteorolojik etkilerin, özellikle rüzgârın belirli dönemlerde sürekli aynı yönde esmesiyle Erdek ve Edincik kıyılarında bu tip çekilmelerin zaman zaman görülebildiği belirtiliyor.

TİCARET YOLLARININ ÖNEMLİ DURAKLARINDANDI

Tamamen su altında olduğu bilinen tarihi Hytos Limanı, antik dönemde Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz'e uzanan ticaret yollarının önemli duraklarından biriydi. Kyzikos'un ticaretteki gücüne büyük katkı sağlayan liman, üç denizi birbirine bağlayan stratejik konumuyla tarihçiler tarafından da özel bir yere konuyor. Düzler sahilinde ortaya çıkan bu manzara, hem bölgenin zengin tarihine ışık tutuyor hem de Erdek Körfezi'nin doğal yapısını bir kez daha gündeme taşıyor.