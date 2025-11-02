Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Denizli'de turist kafilesinin şoförü ölü bulundu!

Antalya'dan Denizli'ye turist getiren 47 yaşındaki otobüs şoförü Atakan Bek, Pamukkale Karahayıt'taki otel odasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Denizli'de turist kafilesinin şoförü ölü bulundu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 19:19

’dan turist kafilesini ’ye getiren 47 yaşındaki Atakan Bek, Karahayıt’taki bir odasında ölü bulundu. Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde meydana geldi.

YEDEK ANAHTARLA GİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Denizli’ye gezi için gelen turist kafilesinin şoförü Atakan Bek’den bir süre haber alınamadı. Durumdan şüphelenen turist ve otel çalışanları merak ederek şoförün kaldığı odaya giderek kapıyı çaldılar. Atakan Bek’in kapı açmaması üzerine otel personeli yedek anahtarı kullanarak odaya girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Atakan Bek’ hareketsiz yatarken bulan otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine otele Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Atakan Bek’in cansız bedeni, yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Günün en güzel haberi! Binlerce balon minik Efe için gökyüzüne havalandı
ETİKETLER
#otel
#antalya
#denizli
#ölüm
#otobüs kazası
#pamukkale
#otopsi
#otobüs şoförü
#Karahayıt
#Turist Kafilesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.