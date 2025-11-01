Menü Kapat
Editor
 Yasemin Güldemir

Dikkat değil tepki çekti! Cübbeli reklam videosu başına dert açtı

Denizli'de bir galerici, araç tanıtım videosunda avukat cübbesi giyerek video çekti. Paylaşımın yayılması üzerine avukatlardan tepkiler peş peşe geldi. Denizli Barosu, galerici hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
09:38
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
10:34

’de bir galericinin, cübbesi giyip "Bu arabayı alana bir dosya hediye" diyerek çektiği araç tanıtım videosu başına dert açtı. Kısa sürede yayılan paylaşıma avukatlardan tepki geldi.

Dikkat değil tepki çekti! Cübbeli reklam videosu başına dert açtı

DİKKAT DEĞİL TEPKİ ÇEKTİ

Denizli’de bir galerici araba satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giydi ve kendini avukat gibi tanıtıp çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Galericinin dikkat çekmek için yaptığı cübbeli paylaşım başta avukatlar olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekti. Paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olan galericinin, videoda sarf ettiği "Bu arabayı alana bir dosya hediye" şeklindeki söylemi tepkileri daha da arttırdı.

Dikkat değil tepki çekti! Cübbeli reklam videosu başına dert açtı

AVUKATLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Galericinin avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosundan karşı adım geldi. Baro, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Dikkat değil tepki çekti! Cübbeli reklam videosu başına dert açtı

Konu hakkında Denizli Barosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde, şahsın avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giymesi, cübbeyi ticari bir araç olarak kullanması ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği açıktır. Çalışmalarımız neticesinde bahse konu video şahsa ait sosyal medya hesaplarından kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek"

#avukat
#denizli
#suç duyurusu
#reklam
#Galeri Yetki Belgesi
#Çılgınlık
#Yaşam
