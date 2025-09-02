Menü Kapat
31°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Dolandırıcıların hedefi 40 yaş üstü erkekler! Müstehcen site yalanıyla büyük şantaj

Dolandırıcılar 'müstehcen site' yalanı ile binlerce vatandaşı ağına düşürdü. 'Bu sitelere üyeliğiniz var, tebligat yollarsak aileniz öğrenir' yalanıyla 40 yaş üzeri erkekleri hedef alan çete, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kurbanlar seçiyor. "Aileme rezil olurum" korkusu yaşayan vatandaşlar ise çetenin söylediği tüm parayı yollamak zorunda kalıyor.

Dolandırıcıların yalanları bitmek bilmiyor. Bu kez de 'Müstehcen site' yöntemiyle binlerce vatandaş dolandırıcıların ağına düştü. Çete üyeleri özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor. 'Bu sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var" diyerek korkutulan vatandaşlar istenilen paraları göndermek zorunda kalıyor. Çoğu kişi, ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Dolandırıcıların hedefi 40 yaş üstü erkekler! Müstehcen site yalanıyla büyük şantaj

KENDİLERİNİ ARABULUCU OLARAK TANITIYORLAR

Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların arttığını vurguladı. Oran, "Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, bütün ailenin kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri hâlinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine herhangi bir şekilde bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar" dedi.

Dolandırıcıların hedefi 40 yaş üstü erkekler! Müstehcen site yalanıyla büyük şantaj

ŞANTAJA BOYUN EĞİYORLAR

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Oran, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tarz bir durum başınıza gelirse mutlaka bir meslektaştan, bir hukukçudan yardım alın ya da adliye uzlaştırma bürosuna başvuruda bulunun. Kesinlikle itibar etmeyin bunlar dolandırıcıdır. yapmaktadırlar. Toplumumuzda birçok insan, özellikle müstehcen sitelere giriş yaptıkları söylendiğinde utandıkları için maalesef bu şantaja boyun eğmek zorunda kalıyor. Malum, teknoloji çağındayız. Herkesin akıllı telefonları, bilgisayarları var. Vatandaş, 'Yanlışlıkla girmiş olabilirim' diye düşünüp korkuyor, utanıyor, çekiniyor. 'Aileme haber gider, duyulursa rezil olurum' kaygısıyla bu şantaja teslim olan çok insan oluyor. Bu nedenle tavsiyem şudur; böyle bir telefon ya da arama aldığınızda mutlaka karakola, adliyeye ya da bir hukukçuya başvurun ve yardım talep edin."

Dolandırıcıların hedefi 40 yaş üstü erkekler! Müstehcen site yalanıyla büyük şantaj
