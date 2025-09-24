Menü Kapat
Yaşam
 Özge Sönmez

Düğünde şoke eden anlar! Geline kilolarca madeni para taktılar: 'Esnaf esnaf gezdik'

Artvin'de dünyaevine giren çift arkadaşlarının hediyesiyle şaşkına döndü. Geline kilosu kadar madeni para takan gençler düğüne gelenleri güldürdü. 'Köyden İndim Şehre' filminden esinlenerek hazırlanan sürpriz sosyal medyada da dikkat çekti.

'de Nurcan Yiğit Topal ve Serkan Topal çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı. Damadın arkadaşları takı sırası kendilerine gelince çifte unutulmaz bir hediye verdi. Gençler, Türk sinemasının unutulmaz komedi yapımlarından "Köyden İndim Şehire" filminden esinlenerek gelinin kilosu olan 55 kilogramlık madeni parayı üç çuvala doldurarak salonuna getirdi. Damadın arkadaşları, düğün öncesinde 1,5 hafta boyunca Artvin'deki tüm esnafları gezerek 8 bin TL değerinde 55 kilogram madeni para topladı. Üç çuvala koydukları parayı sırtlarında taşıyan arkadaşlar, takı töreni sırasında çuvalları gelin ve damadın önüne bıraktı. Daha sonra damat ve arkadaşları, çuvalları sırtlarına alarak düğün salonundan araca taşıdı.

Düğünde şoke eden anlar! Geline kilolarca madeni para taktılar: 'Esnaf esnaf gezdik'

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Damat Serkan Topal, "Düğün güzel başladı. Arkadaşlarım sürpriz yapacaklarını söylemişti ama ne yapacaklarını bilmiyordum. Gelinin kilosu kadar madeni para taktılar. Takı töreni devam ediyordu. Bir müzik geldi, 'Köyden İndim Şehire' filminin müziği. Arkadaşlarım sırtlarında üç çuval parayı önümüze koydular. Allah'tan dökmediler. İlk gördüğümdü film müziğini duyunca herkes altın zannetti, ben de. Fakat değilmiş, biraz orada hüzün yaşadık ama olsun. Önce paraları tamamlamayı planlıyoruz. 8 bin civarında. Benim için güzel anı oldu. Ben de düğünlerde arkadaşlarıma eğlenceli şeyler yapardım. Ellerine para filan sayardım. Sağ olsun arkadaşlar da bunun bir mislini bana yaptılar. Düğünler eğlenceli olması için var" ifadelerin kullandı.
Gelin Nurcan Yiğit Topal ise o anları gülerek şöyle anlattı:
"Gerçekten çok şaşırdım. Televizyonda böyle şeyler izlerdik, bizim başımıza geldi. Gelin odasına geçtiğimizde çuvalları taşıyamadık, arkadaşlar yeniden yardım etti. Bizim için unutulmaz bir anı oldu."

Düğünde şoke eden anlar! Geline kilolarca madeni para taktılar: 'Esnaf esnaf gezdik'

"HER GÜN PARA TOPLADIK"

Damadın arkadaşlarından Mehmet Enes Aktürk ise, "3 arkadaş bir araya geldik, 'Düğünde unutulmaz bir anı nasıl yaparız?' diye düşündük. Yaklaşık 1,5 hafta boyunca her gün para topladık. Esnafı tek tek gezdik. Zor oldu ama sonunda gelinin kilosu kadar, 55 kilogramlık madeni para topladık. Salonda güzel bir etki oluşturdu, amacımıza ulaştık" ifadelerini kullandı.

Düğünde şoke eden anlar! Geline kilolarca madeni para taktılar: 'Esnaf esnaf gezdik'
