Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Dünya onu Türk fısıldayıcısı olarak tanıyor! Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor

Dünya kuş literatüründe "Türk fısıldayıcısı" olarak tanınan ve Türkiye’deki dört ötücü güvercin türü arasında yer alan Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor. Yöre halkı tarafından "çift kukul" adıyla tanınan Bayburt güvercini ne taklaları ne de tüylerinin güzelliği ile dikkat çekmiyor. Onun ötüşü meraklılarını kendine hayran bırakıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya onu Türk fısıldayıcısı olarak tanıyor! Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 10:28

’de büyük bir kitleye sahip olan meraklıları pek çok farklı türünü arayıp buluyor. Özel bakımları olan ve bir kuşa göre astronomik sayılabilecek rakamlara satılan güvercinler farklı özellikleri ile tanımlanıyor. Bayburt güvercini ise Türkiye’deki dört ötücü güvercin türünden biri olma özelliğine sahip. Tepesindeki perçeme benzer tüy yapısıyla tanınan bu özel güvercin, özellikle sesinin güzelliği nedeniyle yetiştiriliyor.

Dünya onu Türk fısıldayıcısı olarak tanıyor! Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor

“50 YILDIR BU KUŞLARI BESLİYORUM”

Küçük yaşlardan beri Bayburt güvercini besleyen Mustafa Kayalı, bu kuşun Bayburt kültürünün bir parçası olduğunu belirtti. Kayalı, "Bayburt güvercininin ötüş sesi, Binali Selman’ın mey sesi ile topraklı tosunun sesine benzetilir. 7 yaşında mahallemizdeki bir kuşçudan etkilenerek başladım, yaklaşık 50 yıldır bu kuşları besliyorum" dedi.

Dünya onu Türk fısıldayıcısı olarak tanıyor! Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor

“1800’LÜ YILLARDAN BERİ SESİ İÇİN BAKILIYOR”

Güvercinlerin ötüş döneminin mart ayında sona erdiğini, ardından yavrulama sürecinin eylül ayına kadar devam ettiğini belirten Kayalı, "Bu kuş 1800’lü yıllardan beri sesi için bakılan bir güvercin. Türk fısıldayıcısı olarak literatüre geçti. En önemli özelliği sesinin güzel olmasıdır" ifadelerini kullandı.
Bayburt’ta kuş sesinin dinlenmesinin adeta bir gelenek haline geldiğini belirten Kayalı, "Her akşam arkadaşlarımız gelir, sedirde oturur, kuşların ötüşünü dinleriz. Ötüşleri üzerine konuşur, seslerini değerlendiririz. Bu bizim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Dünya onu Türk fısıldayıcısı olarak tanıyor! Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor

“BAYBURTLU NEREYE GİDERSE BU GÜVERCİNİ DE GÖTÜRÜYOR”

Bayburtluların göç ettikleri her yere bu güvercini de götürdüğüne dikkat çeken Kayalı, "İstanbul’da, Bursa’da, Gümüşhane’de, hatta Almanya ve Fransa’da bile Bayburt güvercini var. Bayburtlu nereye gitmişse kuşunu da yanına almış" şeklinde konuştu.

Güvercinlerin yuvalarının "kem" adı verilen çayır otundan yapıldığını aktaran Kayalı, "Bu yuvaların eni 21 santimetre, boyu 40 santimetredir. Üç adet kemle yapılır. Türkiye’de başka bir yerde böyle bir yuva sistemi yok. Ot olduğundan hava sirkülasyonu sağlar, pislik çabuk kurur, yavrular sağlıklı büyür. Çok akıllıca düşünülmüş bir sistemdir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da "6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali" düzenlendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık duyurdu! Kaçak güvercinler yakalandı!
ETİKETLER
#Türkiye
#güvercin
#kuş
#Bayburt Güvercini
#Kuşcılık
#Ötüş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.