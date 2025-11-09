Dünya onu Türk fısıldayıcısı olarak tanıyor! Bayburt güvercini sesiyle büyülüyor

Türkiye’de büyük bir kitleye sahip olan güvercin meraklıları pek çok farklı kuş türünü arayıp buluyor. Özel bakımları olan ve bir kuşa göre astronomik sayılabilecek rakamlara satılan güvercinler farklı özellikleri ile tanımlanıyor. Bayburt güvercini ise Türkiye’deki dört ötücü güvercin türünden biri olma özelliğine sahip. Tepesindeki perçeme benzer tüy yapısıyla tanınan bu özel güvercin, özellikle sesinin güzelliği nedeniyle yetiştiriliyor.

“50 YILDIR BU KUŞLARI BESLİYORUM”

Küçük yaşlardan beri Bayburt güvercini besleyen Mustafa Kayalı, bu kuşun Bayburt kültürünün bir parçası olduğunu belirtti. Kayalı, "Bayburt güvercininin ötüş sesi, Binali Selman’ın mey sesi ile topraklı tosunun sesine benzetilir. 7 yaşında mahallemizdeki bir kuşçudan etkilenerek başladım, yaklaşık 50 yıldır bu kuşları besliyorum" dedi.

“1800’LÜ YILLARDAN BERİ SESİ İÇİN BAKILIYOR”

Güvercinlerin ötüş döneminin mart ayında sona erdiğini, ardından yavrulama sürecinin eylül ayına kadar devam ettiğini belirten Kayalı, "Bu kuş 1800’lü yıllardan beri sesi için bakılan bir güvercin. Türk fısıldayıcısı olarak literatüre geçti. En önemli özelliği sesinin güzel olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bayburt’ta kuş sesinin dinlenmesinin adeta bir gelenek haline geldiğini belirten Kayalı, "Her akşam arkadaşlarımız gelir, sedirde oturur, kuşların ötüşünü dinleriz. Ötüşleri üzerine konuşur, seslerini değerlendiririz. Bu bizim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

“BAYBURTLU NEREYE GİDERSE BU GÜVERCİNİ DE GÖTÜRÜYOR”

Bayburtluların göç ettikleri her yere bu güvercini de götürdüğüne dikkat çeken Kayalı, "İstanbul’da, Bursa’da, Gümüşhane’de, hatta Almanya ve Fransa’da bile Bayburt güvercini var. Bayburtlu nereye gitmişse kuşunu da yanına almış" şeklinde konuştu.

Güvercinlerin yuvalarının "kem" adı verilen çayır otundan yapıldığını aktaran Kayalı, "Bu yuvaların eni 21 santimetre, boyu 40 santimetredir. Üç adet kemle yapılır. Türkiye’de başka bir yerde böyle bir yuva sistemi yok. Ot olduğundan hava sirkülasyonu sağlar, pislik çabuk kurur, yavrular sağlıklı büyür. Çok akıllıca düşünülmüş bir sistemdir" dedi.