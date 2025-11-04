Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Murat Makas

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

Dünyada oluşan iklim krizi ve küresel ısınma sebebiyle deniz seviyesinin daha da taşacağı ön görülüyor. Dünya üzerinde deniz seviyesi nedeniyle 100 yıl içinde kaybolacak şehirler belli oldu. Araştırmada Türkiye'de iki il risk altında.

Dünyada yıllık ortalama sıcaklıklar yükselerek küresel ısınmada artış görülüyor. İklim krizi; küresel ısınma ve küresel etkileriyle dünya haritasının yeniden şekilleneceği iddia ediliyor.

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve giderek artan su taşkınları dünyada 37 şehri yok edebilir. Araştırma, bu şehirlerin önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde 37 büyük kent yaşanmaz hale gelecek.

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

TÜRKİYE'DEN ŞEHİRLER VAR

Türkiye’den de şehirlerin olduğu Nash’in araştırmasında, kıyı bölgelerindeki şehirlerin çoğunun hâlâ etkili bir kıyı koruma planı oluşturamadığını ortaya koydu. Bazı ülkeler deniz duvarları, drenaj sistemleri ve taşkın önleme projeleri geliştirirken; diğer bölgelerde altyapı yetersizlikleri nedeniyle risk her geçen yıl artıyor.

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

Araştırmaya göre, İzmir ve İstanbul, yükselen deniz seviyesi nedeniyle 100 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

BU ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALARAK YOK OLACAK

Araştırmada, 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehir şu şekilde sıralandı:

1. Vancouver – Kanada
2. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
3. Lizbon – Portekiz
4. Boston – ABD

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

5. Sydney – Avustralya
6. İskenderiye – Mısır
7. Miami – ABD
8. San Francisco – ABD
9. Ho Chi Minh – Vietnam
10. Dakka – Bangladeş

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

11. Londra – İngiltere
12. Cakarta (Jakarta) – Endonezya
13. Bangkok – Tayland
14. Kolkata (Kalküta) – Hindistan
15. İzmir – Türkiye
16. İstanbul – Türkiye

Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

17. Osaka – Japonya
18. New York – ABD
19. Mumbai – Hindistan
20. Tokyo – Japonya

