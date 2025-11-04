Dünyada 100 yıl sonra yok olacak şehirleri açıkladılar! Türkiye'den iki şehir risk altında

Kategoriler
Dünyada yıllık ortalama sıcaklıklar yükselerek küresel ısınmada artış görülüyor. İklim krizi; küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği etkileriyle dünya haritasının yeniden şekilleneceği iddia ediliyor.
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve giderek artan su taşkınları dünyada 37 şehri yok edebilir. Araştırma, bu şehirlerin önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre, önümüzdeki 100 yıl içinde 37 büyük kent yaşanmaz hale gelecek.
Türkiye’den de şehirlerin olduğu Nash’in araştırmasında, kıyı bölgelerindeki şehirlerin çoğunun hâlâ etkili bir kıyı koruma planı oluşturamadığını ortaya koydu. Bazı ülkeler deniz duvarları, drenaj sistemleri ve taşkın önleme projeleri geliştirirken; diğer bölgelerde altyapı yetersizlikleri nedeniyle risk her geçen yıl artıyor.
Araştırmaya göre, İzmir ve İstanbul, yükselen deniz seviyesi nedeniyle 100 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Araştırmada, 2100 yılına kadar yok olma riski taşıyan ilk 20 şehir şu şekilde sıralandı:
1. Vancouver – Kanada
2. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
3. Lizbon – Portekiz
4. Boston – ABD
5. Sydney – Avustralya
6. İskenderiye – Mısır
7. Miami – ABD
8. San Francisco – ABD
9. Ho Chi Minh – Vietnam
10. Dakka – Bangladeş
11. Londra – İngiltere
12. Cakarta (Jakarta) – Endonezya
13. Bangkok – Tayland
14. Kolkata (Kalküta) – Hindistan
15. İzmir – Türkiye
16. İstanbul – Türkiye
17. Osaka – Japonya
18. New York – ABD
19. Mumbai – Hindistan
20. Tokyo – Japonya