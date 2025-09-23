Menü Kapat
26°
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'la ilgili ilk açıklama geldi

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'la ilgili ilk kez konuştu. Saran'ı arayıp tebrik ettiğini söyleyen Özbek, "Benim arzum bu iki takım arasındaki gerginliğin devam etmemesi" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ali Koç'u tahtından indiren ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'la ilgili ilk kez konuşan Özbek, Saran'ı tebrik için aradığını söyledi.

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'la ilgili ilk açıklama geldi

Geçmiş dönemlerde iki takım arasında tansiyonu ve gerilimi yüksek bir ilişki içinde olunduğunu hatırlatan Özbek, "Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'la ilgili ilk açıklama geldi

"UMUT EDİYORUM Kİ YENİ YÖNETİM DE BU ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR"

Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

“Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Bizim amacımız sahalarda devam eden rekabetin orada kalması. Geçmiş dönemde rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir ilişki içinde olduk. Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin duygusuyla, sporun birleştirici özelliğine hizmet veren şekilde sürmesini istiyorum. Umut ediyorum ki yeni yönetim de bu şekilde düşünüyor. İnşallah öyle olur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp kendilerini tebrik ettim. Bundan sonraki süreçte yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim"

