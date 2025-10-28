Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Erzurum Valisi tarihin kalbinde mesaiye başlıyor!

Çorum’dan 2023 yılında Erzurum’a atanan Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyetin ilanına giden yolda kritik rol oynayan Erzurum Kongre Binasında, haftanın ilk çalışma gününü geçiriyor. 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919’da toplanan ve milli kararlar alan kongrenin yapıldığı binada, Atatürk’ün cumhuriyet fikrini ilk kez dile getirdiği odada mesai yapan Çiftçi; ‘Burası buram buram tarih kokuyor’ diyerek gençlere bu mirası anlatmanın önemini vurguladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
11:21
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
11:27

Valisi Mustafa Çiftçi her hafta ilk çalışma gününde Cumhuriyet’in ilanına giden süreçte önemli bir kilometre taşı olan Erzurum Kongresi Binası’nda mesai yapıyor. 2023 yılında Çorum Valiliği görevinden Erzurum’a atanan Vali Mustafa Çiftçi, her pazartesi Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi binadaki valilik makam odasında, haftanın ilk gününde mesai yapıyor. Misafirlerini burada kabul ediyor ve tüm resmi işlemleri tarihi kongre binasında yürütüyor.

Erzurum Valisi tarihin kalbinde mesaiye başlıyor!

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan kongre, ve cumhuriyetin ilanı öncesinde Mustafa Kemal’in sivil olarak görev aldığı ilk yer olma özelliği taşıyor. Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından millî bir kongre olan Erzurum Kongresi’nde, ilk defa geçici bir hükûmetin kurulacağından bahsedildi.

Erzurum Valisi tarihin kalbinde mesaiye başlıyor!

40’tan fazla odası bulunun kongre binası 2011-2013’te onarım gördü. Bir bölümü Erzurum Resim Heykel Müzesi, ikinci katındaki Kongre’nin gerçekleştiği salon ve iki oda ise "Kongre ve Milli Mücadele Müzesi" olarak ziyarete açıldı. Önemli kararlarıyla tarihte değerli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi’nin yapıldığı bina bu gün de o izleri halâ içinde barındırmaya ve yaşatmaya devam ediyor.

Erzurum Valisi tarihin kalbinde mesaiye başlıyor!

HATIRALARI YAŞATMAK VE GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ!

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Kongre Binası’nın tarih içinde önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Haftanın ilk gününe burada başlamak bize de güç veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet kurulacağını ilk defa burada Mazhar Müfit’e ifade ederek not almasını istiyor. Bizler de o günlerin hatırasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için böyle bir uygulama başlattık.

Erzurum Valisi tarihin kalbinde mesaiye başlıyor!

Misafirlerimizi burada ağırlıyor ve Valilikle ilgili işlemleri Kongre Binamızdan yürütüyoruz. Erzurum Kongresi aldığı kararlar ve Kurtuluş Savaşı’na kattığı anlamla özellikle gençlere iyi anlatılmalı. Bulunduğumuz binanın çok farklı bir atmosferi var. Burası buram buram tarih kokuyor" diye konuştu.

ETİKETLER
#cumhuriyetçi parti
#erzurum
#kurtuluş savaşı
#Erzurum Kongresi
#Mustafa Çiftçi
#Erzurum Valisi
#Türkiye Tarihi
#Yaşam
