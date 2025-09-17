Erzurum'da kahreden haber! Polis memuru hayatını kaybetti

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Selçuk Durmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğrenilen bilgiye göre polis memuru Selçuk Durmaz evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Polis Memuru Selçuk Durmaz için Narmanlı Camiinde tören düzenlendi. Durmaz’ın cenazesi kılınan namazın ardından Erzurum’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.