Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı

Adana'da yaşayan Sadık Şaşmaz, eşini otogarda balonlar ve yazılar ile süslediği otomobiliyle karşıladı. Eşine yaptığı sürprizin ardından rapor alıp işe gitmeyen Şaşmaz, çalıştığı firma tarafından işten çıkarıldı. İş yeri Şaşmaz'ın raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyonu yaptığını öne sürerken Şaşmaz, organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını söyledi. Şaşmaz, "Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:07

’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Sadık Şaşmaz’ın hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman’a gitti. Yaklaşık bir ay orada kalan Melek Şaşmaz, 31 Ağustos Pazar günü sabaha karşı Adana’ya döndü. Eşini karşılamak için otogara giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlarla süsleyip üzerine “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazısını astı. karşısında duygulanan Melek Şaşmaz, eşine sarılarak teşekkür etti.

Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bu anları sosyal medyada paylaşan Şaşmaz’ın gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ISS Türkiye bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz, 1 Eylül Pazartesi günü rahatsızlığı sebebiyle 2 günlük rapor alarak şefine bildirdi. Sürprizden iki gün sonra, Şaşmaz’ın yaptığı jest İhlas Ajansı tarafından “Adana’dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı” başlığıyla haberleştirildi. Haberi gören çok sayıda kişi çifti tebrik etti.

Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı

İŞİNDEN OLDU

Haberi gören firma ise organizasyonun raporlu olunan gün yapıldığını iddia ederek, “ISS’nin temel değerleri olan dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine aykırıdır” ifadesiyle tutanak tuttu. Savunmasında organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı gerçekleştirdiğini belgeleyen Şaşmaz, iddiayı çürüttü. Ancak firma ertesi gün yeni bir tutanak düzenleyerek “performans düşüklüğü” gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı

HANIMCILIK KAZANDI, BEN İŞSİZ KALDIM"

Yaşadığı talihsizliği İhlas Haber Ajansı'na anlatan Şaşmaz, "Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Sizlerin aracılığıyla milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Ben onlara raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonrasında beni performans düşüklüğü diyerek işten çıkarttılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı

"EŞİM HAMİLE, İŞSİZ KALDIM"

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğüne değinen Şaşmaz, "Benim eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Engelli oğlunu döven adamı kıskıvrak yakaladı! Anneden kahvede meydan dayağı
Alkollü şahıs mahalleyi birbirine kattı! O anlar kamerada
ETİKETLER
#adana
#işsizlik
#sürpriz
#haber
#sevgi
#Özlem Çerçioğlu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.