Eşine yaptığı sürpriz işinden etti: Hanımcılık kazandı ama beş parasız kaldı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Sadık Şaşmaz’ın hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman’a gitti. Yaklaşık bir ay orada kalan Melek Şaşmaz, 31 Ağustos Pazar günü sabaha karşı Adana’ya döndü. Eşini karşılamak için otogara giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlarla süsleyip üzerine “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazısını astı. Sürpriz karşısında duygulanan Melek Şaşmaz, eşine sarılarak teşekkür etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bu anları sosyal medyada paylaşan Şaşmaz’ın gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ISS Türkiye bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz, 1 Eylül Pazartesi günü rahatsızlığı sebebiyle 2 günlük rapor alarak şefine bildirdi. Sürprizden iki gün sonra, Şaşmaz’ın yaptığı jest İhlas Haber Ajansı tarafından “Adana’dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı” başlığıyla haberleştirildi. Haberi gören çok sayıda kişi çifti tebrik etti.

İŞİNDEN OLDU

Haberi gören firma ise organizasyonun raporlu olunan gün yapıldığını iddia ederek, “ISS’nin temel değerleri olan dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine aykırıdır” ifadesiyle tutanak tuttu. Savunmasında organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı gerçekleştirdiğini belgeleyen Şaşmaz, iddiayı çürüttü. Ancak firma ertesi gün yeni bir tutanak düzenleyerek “performans düşüklüğü” gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

HANIMCILIK KAZANDI, BEN İŞSİZ KALDIM"

Yaşadığı talihsizliği İhlas Haber Ajansı'na anlatan Şaşmaz, "Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Sizlerin aracılığıyla milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Ben onlara raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonrasında beni performans düşüklüğü diyerek işten çıkarttılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

"EŞİM HAMİLE, İŞSİZ KALDIM"

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğüne değinen Şaşmaz, "Benim eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum" ifadelerini kullandı.